Bonovo e Folger salteranno i round di Argentina e Indonesia

Il team Bonovo è entrato nel mondiale Superbike nel 2021, dopo due presenze come wild card con Yamaha lo scorso anno. La casa bavarese però ha aggiunto due moto satellite al team ufficiale, integrando il team Bonovo. Tuttavia, la prima stagione completa nel mondiale non è stata un grande successo, il suo unico pilota Jonas Folger ha faticato ad adattarsi alla M1000RR dopo tanti anni in sella alla Yamaha.

Michael Galinski, capo del team Bonovo, aveva già annunciato che non continuerà con Folger il prossimo anno e conferma la notizia che vedeva la squadra fuori dal campionato con due gare d'anticipo. Con il round di Portimao dunque si conclude la stagione della squadra satellite BMW, che non sarà in Argentina né in Indonesia. Nel comunicato del team si legge: "Vista la situazione pandemica, MGM Bonovo rinuncia alle gare in Argentina e Indonesia per ragioni di sicurezza".

Folger, vincitore dell'IDM tedesco con Bonovo in sella alla Yamaha R1 lo scorso anno, corre questo weekend per la prima volta sul tracciato dell'Algarve, che sta diventando estremamente popolare sia per le due sia per le quattro ruote: "Conoscevo Portimao solo dai videogame e dalle immagini fino ad ora. E' una pista molto impegnativa, ma non vedo l'ora di questa sfida, perché spero di poter sfruttare le buone sensazioni avute a Jerez".

"Domenica le cose sono andate bene - prosegue Folger - specialmente verso la fine della gara, perché il feeling con la moto pian piano stava tornando. Sfortunatamente la nostra stagione si conclude qui e non andremo oltreoceano. Quindi spero, e da parte mia farò di tutto, che questo finale sia buono".

Quando Galinski ha rivelato che Bonovo non sarà con Folger nel 2021 in Superbike, ha lasciato la porta aperta al tedesco per correre in un altro campionato sempre con i suoi colori. Folger ha affermato che deve ancora stabilire i piani per il prossimo anno, ma è dispiaciuto che la partnership tutta tedesca con Bonovo non abbia portato i risultati sperati.

"Non posso dire molto ancora - ha affermato quando gli sono state fatte domande sul futuro - Non ho piani concreti ancora e non ho molte scelte. Non guiderò per un team dove non guadagno soldi. Non lo farò. La situazione è simile a quella di Sandro Cortese. Ovviamente potrei continuare a correre per Michael Galinski e con il mio team in altre categorie. Sono felice di questo, siamo buoni amici e ci divertiamo molto".

"Ma è difficile. Nessuno di noi può sopportare un altro anno come questo. Per questo abbiamo deciso che non continuerò con BMW, anche se avrei voluto fare meglio, chiaramente. Penso sia un peccato, perché all'inizio è stata una cosa bella. Tutto filava, un costruttore tedesco, con un team tedesco e un pilota tedesco. Ero entusiasta di questo progetto, ma dopo questa stagione complicata la cosa migliore è fare un cambiamento".

Una possibilità per Folger sarebbe tornare nel mondiale Supersport, che avrà un nuovo regolamento con l'introduzione di nuovi marchi. Tuttavia, il pilota tedesco non è apparso entusiasta a questa idea: "La questione è stata affrontata e non è ancora fuori dal mio tavolo. Ma non mi vedo di nuovo a cambiare il mio stile di guida. Dovrei fare molti test, voglio guidare nel modo in cui lo faccio naturalmente ed è possibile su un'altra moto. Non so quale sarà la decisione finale, se andrò nell'endurance o uscirà fuori qualcosa in questo paddock con un altro costruttore. Non posso dire molto ancora".