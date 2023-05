SBK | Dominio Ducati: gli altri marchi stanno perdendo interesse?

Il campione in carica Alvaro Bautista ha avuto un avvio di stagione quasi perfetto con la sua Ducati Panigale V4R. Undici vittorie su dodici gare è un numero impressionante dopo il primo terzo di campionato e proprio nell’ultimo round disputato a Barcellona, lo spagnolo ha conquistato tre vittorie davanti ai suoi tifosi. Già prima del fine settimana, era chiaro ai suoi sfidanti che la migliore ipotesi sarebbe stata il secondo posto.

Il sei volte iridato Jonathan Rea ha scosso la testa quando gli è stato chiesto prima del weekend se avrebbe potuto lottare per le vittorie. Anche Toprak Razgatlioglu era consapevole di non avere alcuna possibilità contro Alvaro Bautista sulla Ducati. “È difficile quando si sa in anticipo che non si può vincere", ha commentato il team manager della Kawasaki Guim Roda in un'intervista esclusiva a Motorsport.com. “La Kawasaki ha dominato il Mondiale Superbike per molti anni, ma ha perso l'anno scorso”.

"Dobbiamo assicurarci che ci sia una buona competizione", chiarisce Guim Roda in merito alla sostenibilità della serie. "Dobbiamo lottare al vertice e cercare di vincere. Non credo che al momento ci sia il rischio che un costruttore abbandoni. Ma stiamo parlando di come creare un buon equilibrio per avere la possibilità di vincere nei fine settimana. Kawasaki sta gareggiando per aumentare il valore del marchio. Vuole essere competitivacon i suoi prodotti e mettere in scena un grande spettacolo. Kawasaki investe molto in questo campionato. Naturalmente, anche gli sponsor investono molto in questo progetto", osserva il team manager Kawasaki.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha e Kawasaki stanno mettendo in discussione la loro partecipazione al mondiale SBK?

Attualmente, cinque costruttori sono rappresentati nel Mondiale Superbike con squadre ufficiali. Ma le cose potrebbero cambiare se un solo produttore continuasse a dominare. Anche durante il dominio di Kawasaki dal 2015 al 2020, quando Jonathan Rea si è assicurato sei titoli di fila, altri costruttori sono stati in grado di vincere le gare. Attualmente, Bautista è talmente dominante che gli avversari si affidano agli errori dello spagnolo per vincere le gare.

Abbiamo chiesto a Paul Denning, team manager della Yamaha, cosa pensa della situazione. C'è il rischio di perdere uno o più costruttori? "A breve termine, non credo che ci sia questo pericolo", pensa il britannico- “Ma ci sono intense discussioni all'interno dell'associazione dei costruttori MSMA e insieme alla FIM per garantire la crescita del campionato. Ma potremmo arrivare a un punto in cui Kawasaki e Yamaha metteranno in discussione la loro partecipazione perché non potranno più essere competitive", avverte Denning in un'intervista esclusiva a Motorsport.com.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nuovo tetto ai prezzi: Ducati ha "usato il potere politico"

In inverno, Ducati ha presentato un nuovo modello omologato. Si tratta del primo aggiornamento dal debutto della superbike V4 nella stagione 2019 e, affinché la Ducati del 2023 possa competere, il tetto di prezzo per una nuova moto è stato alzato da 40.000 a 45.000 euro. "Ducati ha fatto una proposta per aumentare il prezzo massimo di vendita senza l'accordo degli altri costruttori. Hanno usato il loro potere politico per far passare la proposta con la FIM e la Dorna", osserva Paul Denning, aggiungendo: "Questo li mette ancora più lontani di quanto non fossero già prima".

"Non si tratta di stabilire se Ducati sia stata più intelligente degli altri costruttori. La Ducati non può essere paragonata agli altri costruttori. È una sorta di produttore d'élite. Loro costruiscono una moto da 50.000 euro e noi ne abbiamo una da 20.000 euro. A rigor di logica, è incredibile quanto sia piccola la differenza", osserva il manager Yamaha.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I risultati di Alvaro Bautista non sono abbastanza apprezzati?

"La moto è migliorata più di quanto ci aspettassimo", osserva Paul Denning guardando ai progressi della Ducati. "Alvaro stava già guidando a un livello molto alto l'anno scorso. Si vede benissimo che la moto ha una migliore erogazione di potenza e accelera ancora meglio. Mi dispiace quasi per lui perché non riceve il rispetto che merita, perché sembra che abbia a disposizione strumenti completamente diversi rispetto ai suoi avversari", commenta Paul Denning, che in passato ha lavorato con Bautista al progetto Suzuki per la MotoGP.

È sbagliato l'equilibrio nel Mondiale Superbike?

Con undici vittorie su dodici gare, Bautista ha indicato che la Ducati Panigale V4R è la moto migliore del campionato. Paul Denning della Yamaha conferma questa impressione: "Nella seconda gara a Phillip Island, quattro Ducati sono entrate nella top 5. Con tutto il rispetto, c'erano piloti che normalmente non corrono in questa regione, come Philipp Oettl. La moto ha sicuramente fatto un passo avanti".

"C'è una differenza troppo grande in questo campionato basato sulle moto di serie, dove c'è sempre stato un equilibrio tra i diversi concetti di moto, tra una moto da 20.000 euro, come la Yamaha R1, e una moto che costa quasi 50.000 euro, come la Ducati. Le regole sono molto limitate per quanto riguarda la messa a punto del motore. C'è poco spazio per le modifiche", dice il manager Yamaha, illustrando il problema.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Come possono risolvere il problema i responsabili del Mondiale Superbike?

La domanda è come rendere il Campionato Mondiale Superbike di nuovo più equilibrato. Bisogna limitare la Ducati o lasciare più libertà agli altri costruttori? "Probabilmente entrambe le cose", suggerisce Paul Denning.Il responsabile della Yamaha non è particolarmente entusiasta della regolazione dei giri massimi. "Ridurre i giri penalizza tutti i piloti Ducati, il che non è del tutto corretto", osserva.

Durante il round di Barcellona, era già stato annunciato un adeguamento del bilanciamento. La Ducati ha dovuto ridurre i giri massimi di 250 giri/min. Ma questo non ha avuto alcun effetto sull'azione sportiva. Bautista ha conquistato tre vittorie importanti anche con la limitazione. "In origine si era parlato di un limite di peso combinato", Paul Denning accenna a un'altra possibilità. "Questo non avrebbe ostacolato piloti come Danilo Petrucci, anche lui alla guida di una Ducati quest'anno. Ma non se ne parla più".

Perché è impossibile per i giapponesi copiare la Ducati

Invece di ostacolare Ducati o Bautista, i costruttori giapponesi potrebbero semplicemente copiare quello che sta facendo la Ducati: costruire una superbike di serie radicalmente sviluppata per le gare, che dia più margine di manovra ai team del Mondiale.

"Il tifoso dirà che la Yamaha dovrebbe semplicemente costruire una moto speciale per l'omologazione. Ma il modello di business di Honda, Yamaha o Kawasaki è diverso", osserva Paul Denning, che aggiunge: "Questi costruttori hanno requisiti completamente diversi in termini di numero di moto da vendere prima che vengano stanziati fondi per la ricerca e lo sviluppo. Ecco perché questa soluzione apparentemente semplice non è così facile da attuare".

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota della Yamaha Remy Gardner ha potuto sperimentare di persona la forza dei piloti Ducati negli ultimi quattro eventi del WSBK. L'ex pilota della MotoGP non ha finora rappresentato una minaccia per il campione del mondo Alvaro Bautista. "La Ducati ha costruito una moto impressionante. Bisogna lodarli per questo", ha commentato Gardner a 'Motorsport.com'. "Hanno una potenza nettamente superiore a quella del resto del gruppo. Ma è così che vanno le cose nelle corse".

"Hanno investito molti soldi nello sviluppo e alla fine hanno costruito una moto fantastica. Ora sta a noi apportare miglioramenti", osserva l'australiano, che disputerà la sua stagione di debutto nel Campionato Mondiale Superbike nel 2023.