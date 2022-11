SBK | Bassani campione degli indipendenti: “Adesso punto alla vittoria”

Carica lettore audio

Ha sfiorato l’impresa lo scorso anno, ma stavolta non ha mancato l’obiettivo: Axel Bassani si è aggiudicato a Mandalika il titolo di miglior pilota indipendente della stagione 2022. Il pilota del team Motocorsa non è riuscito ad esserlo nel 2021, in cui aveva esordito come pilota più giovane della griglia. Ma la solidità mostrata durante quest’anno, sommata a un pizzico di esperienza in più, gli ha consentito di presentarsi all’ultimo round della stagione forte di un titolo.

In più di un’occasione quest’anno Bassani ha insidiato i piloti di testa, andando anche al comando di una gara e provando a tenere testa al terzetto che in questa stagione ha fatto la differenza. Non è ancora riuscito a centrare il successo, ma può comunque vantare dei risultati di rilievo che gli hanno consentito di conquistare il titolo di miglior pilota indipendente con un round d’anticipo rispetto al termine del 2022.

Compiuto un altro passo in avanti, per Axel è arrivato il momento di realizzare un altro obiettivo: vincere. Non sarà un’impresa facile, soprattutto con Bautista, Razgatlioglu e Rea saldamente nelle prime tre posizioni. Ma il portacolori Motocorsa non pretende di riuscirci il prossimo weekend a Phillip Island. Ha ancora una stagione con la squadra con cui ha debuttato lo scorso anno e la fiducia riposta in lui lo spinge a dare ancora di più.

Il successo però non è un obiettivo nuovo che arriva con il titolo di indipendente. Già lo scorso anno aveva sfiorato la vittoria, ma una caduta gli aveva impedito di riuscirci. Quest’anno vanta tre podi, ma anche un ruolino di marcia non indifferente che gli consente di essere il miglior indipendente: “Prima della stagione questo era il mio obiettivo, perché l'anno scorso non ci ero riuscito a causa di una caduta. Ora ce l'ho fatta con quattro gare d'anticipo! Penso che abbiamo fatto veramente un bel lavoro perché il secondo in classifica (Garrett Gerloff, ndr) è staccato di 100 punti”.

Ora manca solo una cosa, la vittoria. Bassani non si tira indietro e punta in alto, ma per riuscirci deve migliorare alcuni aspetti. Non è un problema per il veneto del team Motocorsa, che già sa dove lavorare: “Ho fatto 3 podi e ora voglio vincere una gara perché penso di poterlo fare. Però devo iniziare bene dal venerdì, perché di solito riesco a essere competitivo solo la domenica mattina. Cosi è dura, perché i primi tre sono a posto già dal venerdì e sono sempre davanti. Devo fare come loro”.

Un altro aspetto da sistemare è la Superpole Race. La manche corta non va giù a molti piloti e Axel è uno di questi. I 10 giri sono riduttivi secondo alcuni. Ma è presente nel format e si dovrà adattare lavorandoci su: “Non mi piace la Superpole Race, secondo me non è una gara. Devi spingere come un'animale per 10 giri senza gestire. Con tre gare ogni fine settimana è difficile, soprattutto su piste come quella Mandalika, dove fa molto caldo. Questo non significa che non potrò essere competitivo anche in quella gara se mi metterò a posto”.

Il mondiale conquistato da Bautista in sella alla Ducati dà fiducia a Bassani, che guarda con ottimismo al 2023: “Spero che il prossimo anno Ducati possa aiutarmi a stare con i migliori perché è il mio obiettivo, voglio vincere e cercare di stare nei primi 3 posti in campionato. Penso che potremo farcela perché non sono cosi lontano”.