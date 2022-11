SBK | Toprak e Rea battuti, ma si congratulano con Bautista

Carica lettore audio

Sia Jonathan Rea che Toprak Razgatlioglu si sono presentati al penultimo appuntamento della stagione 2022 con la flebile speranza di insidiare Alvaro Bautista, che era emerso come la forza dominante tra i "tre grandi" dopo la pausa estiva. Il pilota della Kawasaki è stato definitivamente eliminato dalla contesa dopo aver concluso Gara 1 a Mandalika alle spalle dello spagnolo, mentre tre vittorie non sono bastate al portacolori Yamaha per impedire al pilota Ducati di conquistare la corona con un round di anticipo in Gara 2.

"Congratulazioni a Bautista e alla Ducati, sono stati davvero il punto di riferimento quest'anno", ha detto Rea. “Hanno dominato le gare e per noi è un buon punto di riferimento per affrontare l'inverno e cercare di migliorare. Ha avuto un anno davvero buono, ha avuto il controllo della situazione. Si è trovato a suo agio con la moto. Non si è mai contenti se qualcuno ti batte, ma rispetto, so come ci si sente e quanto si deve lavorare duramente dal lato dei piloti, dal lato della squadra. Non sono cose da poco, quindi complimenti".

La conquista del titolo da parte di Bautista arriva in un periodo di assenza di vittorie per Rea, che non sale sul gradino più alto del podio dal round di Estoril di maggio. "Naturalmente per vincere un campionato bisogna vincere delle gare, e noi non siamo riusciti a farlo in questa seconda parte della stagione", ha aggiunto il pilota della Kawasaki. "Dobbiamo migliorare, non è l'ideale per noi trovarci in questa situazione, ma è la nostra realtà e dobbiamo affrontarla. Il campionato non è mai stato veramente in bilico nelle ultime gare".

Razgatlioglu ha messo a segno la seconda tripletta della stagione a Mandalika, teatro del suo trionfo nel 2021, la seconda volta che lo fa in questa stagione dopo la gara di Donington Park a luglio. "Stiamo lottando in ogni gara e abbiamo perso il campionato, ma ho fatto del mio meglio, ho ottenuto di nuovo tre vittorie e questo è positivo per me", ha detto il pilota turco.

"Sono molto contento per lui e anche per la Ducati, che vince dopo molti anni. Ricordo questo giorno, la vittoria del mio titolo, l'anno scorso. Ho visto che anche Alvaro ha indossato una tuta celebrativa dorata, ho visto che era molto simile alla mia tuta!".

Razgatlioglu ha anche descritto il weekend di Mandalika come la sua "ultima possibilità" dell'anno di vincere tutte e tre le gare in un fine settimana, poiché si aspetta che Bautista sia più forte a Phillip Island, ultimo round della stagione in programma questo fine settimana: "Alvaro e la Ducati sono molto forti su questa pista e potrebbe essere come in Catalunya, con lui che fa una gara in solitaria. Quindi sono molto contento di aver conquistato tre vittorie in Indonesia e vedremo cosa succederà a Phillip Island".