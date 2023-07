SBK | Imola: magistrale Toprak vince Gara 2, cade Bautista!

Il round di Imola è rientrato in calendario promettendo spettacolo e non ha deluso le aspettative. Sulla pista dove ieri sembrava che il dominio Ducati potesse essere incontrastato, ancora una volta Toprak Razgatlioglu si conferma l’uomo in grado di battere Alvaro Bautista. Il portacolori Yamaha si impone in una Gara 2 accorciata per il caldo, complice anche un clamoroso errore del campione del mondo in carica al primo giro che lo fa scivolare.

Sfuma il sogno del record di vittorie in una stagione per Bautista, che alla Curva 3 perde il controllo della sua Ducati finendo nella ghiaia e lasciando il campo ai suoi rivali, che regalano spettacolo fino alla bandiera a scacchi: ad avere la meglio è proprio il turco, che conquista il secondo successo del weekend battendo un esplosivo Axel Bassani.

Il pilota del team Motocorsa ha sfiorato il sogno del successo, il primo davanti al proprio pubblico, nella prima metà di gara. Andato al comando, ha provato a dettare il ritmo, dovendosi poi arrendere allo strapotere di Razgatlioglu, che mette la firma su Gara 2 e continua a tenersi aggrappato alle speranze mondiali, pur flebili.

Bassani però sale sul secondo gradino del podio ed è il miglior pilota Ducati, il miglior indipendente e l’unico oggi in grado di fronteggiare un Toprak Razgatlioglu in grande spolvero. Punti preziosi anche per Jonathan Rea, più opaco in Gara 2 rispetto agli avversari, ma molto costante e solido tanto da conquistare il terzo posto e salendo sul podio per la seconda volta nel weekend.

Il pilota Kawasaki paga mezzo secondo da Bassani e viaggia quasi in solitaria. Alle sue spalle infatti, c’è Andrea Locatelli, quarto ma con un distacco dal vincitore e compagno di squadra di ben 6 secondi, quattro da Rea. Il gran guizzo della Superpole Race del portacolori Yamaha non si conferma in Gara 2 e chiude in quarta posizione. Locatelli resta davanti a Michael Ruben Rinaldi, quinto e unico superstite della formazione Aruba.

Ancora una volta, la sorpresa di giornata è Bradley Ray, che conquista il suo miglior risultato in carriera e chiude Gara 2 con un’ottima sesta posizione. Il britannico del team MotoXRacing è apparso sin da subito in sintonia con Imola e la prova di ciò è la posizione finale. Alle sue spalle troviamo Loris Baz, primo dei piloti BWM e settimo. Il francese precede l’alfiere ufficiale Scott Redding, ottavo, mentre chiudono la top 10 Danilo Petrucci e Iker Lecuona, nono e decimo rispettivamente.

Lo spagnolo porta la Honda per la prima volta nel weekend nelle prime dieci posizioni e precede la coppia GRT, con Remy Gardner 11° e Dominique Aegerter 12°. Fatica l’altra Honda, Xavi Vierge è solo 14°. Così gli italiani: Lorenzo Baldassarri è 16° e Gabriele Ruiu è 17°. Chiude il gruppo tricolore Roberto Tamburini, 18°.