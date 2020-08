Rea: “Caldo e problemi all’anteriore, ho conservato le energie”

La ripartenza del mondiale Superbike porta con sé una ventata di ritorno alla normalità, che mancava da ormai troppo tempo. In questo primo giorno di gare del round di Jerez però è mancato anche il consueto dominio di Jonathan Rea. Sulla pista andalusa, il campione del mondo in carica è passato da dominatore ad inseguitore, accontentandosi del secondo posto in Gara 1 alle spalle di uno splendido Scott Redding.

Qualche problema con l’anteriore ha condizionato la gara del pilota Kawasaki, che si è trovato anche a fronteggiare il grande caldo che ha accolto piloti e squadre del mondiale delle derivate di serie in questa ripartenza dopo lo stop. Rea si è portato al comando della gara sin da subito, senza però provare la fuga. Si è dovuto piegare nel finale allo strapotere del pilota Ducati, che ha sferrato l’attacco decisivo per relegarlo in seconda posizione. Attualmente il campione in carica è terzo nella classifica generale a 12 punti di distacco dal nuovo leader, Scott Redding.

Rea commenta la gara: “Ad essere sinceri faceva molto caldo. Nel giro di riscaldamento ho aperto la visiera e sembrava che ci fosse un phon, aprirla è stato anche peggio che tenerla chiusa. La gara è stata buona all’inizio, ho fatto una grande partenza e ho imposto il mio ritmo. Ma a sei o sette giri dalla fine, quando Scott mi si è avvicinato tanto, stavo avendo difficoltà con la gomma anteriore. Si muoveva abbastanza, nel secondo settore mi scivolava e facevo fatica anche alla frenata della Curva 6. Dobbiamo lavorare un po’ su qualche aggiustamento per domani, ma nel complesso mi sono sentito bene qui a Jerez, quindi devo ringraziare il mio team, che mi ha dato una buona moto, decisamente migliorata rispetto allo scorso anno”.

Nelle fasi iniziali di gara sembrava averne di più, ma non è mai riuscito a mettere margine fra sé e gli avversari. Rea spiega che non ha cercato la fuga: “Non ci ho provato, non ho provato a spingere, ho solo imposto il mio ritmo girando costantemente sul 41 e mezzo, sul pitboard vedevo che avevo due piloti alle mie spalle. Non ho usato tutta la mia energia, perché sapevo che dovevo conservarla per la fine nella lotta con Scott o comunque per conservare la mia posizione”.

“Con la gomma posteriore mi sono trovato bene – prosegue il pilota Kawasaki – il problema l’ho avuto principalmente all’anteriore e per domani dobbiamo lavorare un po’ sul davanti. Sapevo che Scott era vicino, sentivo la sua moto, ma quando mi ha sorpassato, non mi aspettavo che frenasse così tardi. Comunque io in quel punto sono un po’ debole quindi bisogna lavorare anche in quest’area per domani. Ma a parte questo, sapevo che lui era lì e che sarebbe arrivato forte. Ho solo provato a fare il mio lavoro”.

Informazioni aggiuntive di Sebastian Fraenzschky