MotoGP

Johann Zarco si prepara al ritorno alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea

Johann Zarco ha confermato la sua intenzione di puntare alla terza vittoria consecutiva alla 8 Ore di Suzuka di quest'anno. Il francese prevede di condividere una Honda con Jonathan Rea.

Vincent Lalanne-Sicaud
Modificato:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco va verso un nuovo successo a Suzuka? Da quando è entrato a far parte della Honda in MotoGP, attraverso il team LCR, il francese rappresenta il costruttore giapponese in una delle gare più prestigiose della stagione di endurance, la 8 Ore di Suzuka, con un successo inarrestabile.

In due partecipazioni, nel 2024 e poi nel 2025, Zarco ha già ottenuto due successi, entrambi con Takumi Takahashi, detentore del record di vittorie nella gara. Nel 2024 erano affiancati da Teppei Nagoe, ma l'anno scorso hanno disputato la gara in due, a causa di un infortunio di Iker Lecuona e dei problemi amministrativi per Xavi Vierge, che avrebbe dovuto sostituirlo.

Dopo questi due successi, una terza partecipazione consecutiva di Zarco appare scontata. Honda non ha ancora annunciato nulla riguardo ai suoi piani per il 2026, ma il francese ha dato importanti indizi sulla sua presenza, probabilmente con un equipaggio rinnovato.

Takahashi dovrebbe essere ancora al suo fianco per puntare all'ottava vittoria alla 8 Ore di Suzuka, e Zarco si aspetta che Honda chiami Jonathan Rea. Il detentore del record di titoli nel Mondiale SBK è diventato collaudatore del marchio quest'anno e, come abbiamo precisato quando Motorsport.com ha rivelato la sua firma lo scorso anno, per lui è in programma un ritorno a Suzuka.

"Secondo me saranno Takahashi e Rea, perché Rea diventa collaudatore in Superbike", ha confermato Zarco al canale YouTube Fastlane TV. "E già saranno due piloti di alto livello. Io mi aggiungo per divertirmi".

Johann Zarco, Honda HRC

Johann Zarco ha vinto due volte in due partecipazioni alla 8 Ore di Suzuka.

Foto di: Kusudo Aki

Come Johann Zarco, Jonathan Rea ha ottenuto due successi alla 8 Ore di Suzuka, nel 2012 con la Honda e poi nel 2019 con la Kawasaki. Da allora non lo si è più visto al via sul circuito giapponese.

La 8 Ore di Suzuka è diventato un appuntamento imperdibile della stagione di Zarco, nel cuore della pausa estiva degli ultimi due anni. L'edizione 2026 si terrà tuttavia il 5 luglio, nel bel mezzo di un periodo molto intenso, dato che la MotoGP sarà a Brno e poi ad Assen nei due weekend precedenti, e al Sachsenring una settimana dopo.

Johann Zarco è comunque affezionato a questo appuntamento e, mentre Fabio Quartararo è atteso alla Honda in MotoGP nel 2027, già immagina di partire a Suzuka condividendo una moto con il suo connazionale: "Se facciamo l'endurance con Fabio, potrebbe essere divertente!"

L'anno scorso erano presenti due piloti MotoGP alla partenza della grande classica giapponese, poiché la Yamaha aveva chiamato Jack Miller, diventato uno dei suoi piloti entrando a far parte del Prima Pramac Racing.

