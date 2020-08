SBK, Jerez, Superpole Race: Rea domina davanti a Redding

La domenica di gare a Jerez de la Frontera si apre con la Superpole Race della Superbike, disputata in condizioni climatiche decisamente meno calde rispetto a Gara 1 andata in scena ieri pomeriggio. Nella breve gara mattutina, si impone Jonathan Rea, che conquista la 90esima vittoria in carriera. Il pilota Kawasaki ottiene lo spunto migliore in partenza e prende la prima posizione per non lasciarla più fino al traguardo.

Nonostante il dominio iniziale, Rea è passato sotto la bandiera a scacchi con solamente 5 decimi di vantaggio su Scott Redding, secondo al traguardo. Il pilota Ducati resta al comando della classifica e riesce a conquistare un nuovo podio, dopo un duello con Toprak Razgatlioglu. Gara da dimenticare per il turco, che a pochi giri dal termine è stato costretto a fermarsi a bordo pista per un problema tecnico sulla sua Yamaha. Fino a quel momento però, il pilota del team Pata ha lottato duramente con Redding difendendo la seconda posizione, poi sfumata.

Per una Yamaha che si ritira, un’altra festeggia: Michael van der Mark è autore di un’ottima prestazione e riesce a conquistare il terzo gradino del podio, riscattandosi dal ritiro di Gara 1, dove ha accusato lo stesso problema del compagno di squadra. Quarta posizione per Loris Baz, che è ancora una volta il migliore dei piloti indipendenti.

In difficoltà invece Chaz Davies, costretto a rimontare ancora una volta, combatte con le Honda nei dieci giri di gare e riesce a tagliare il traguardo in quinta posizione, davanti a Tom Sykes, sesto. Ancora una volta resta attardato Alex Lowes, che ormai ha perso il comando della classifica generale e non va oltre il settimo posto finale. Ancora una Yamaha in ottava posizione, con Garrett Gerloff che precede Leon Haslam, nono. Chiude la top 10 Alvaro Bautista.

Qualche difficoltà per i piloti italiani, primo dei quali è Michael Ruben Rinaldi, 11esimo con la Ducati privata del team GoEleven. Federico Caricasulo è 16esimo, mentre Marco Melandri è solamente 18esimo dopo la splendida prestazione di Gara 1. Chiude il gruppo tricolore Lorenzo Gabellini, 20esimo.