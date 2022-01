Dietrofront Melandri: “Era una battuta, non mi sarei mai contagiato di proposito”

Marco Melandri è stato al centro di una tempesta mediatica a causa di una sua intervista rilasciata al magazine mowmag.com in cui affermava di aver contratto il Covid-19 volutamente per poter ottenere il Green Pass, di cui è fortemente contrario da sempre. L’ex pilota, risultato positivo a un tampone qualche giorno fa come mostrato sui social, aveva rivelato di averlo cercato in modo da essere in regola con le normative del Governo, non essendosi voluto “piegare” al vaccino.

O almeno così sembrava. Già, perché proprio nel mezzo della gogna mediatica, arriva la smentita da parte dello stesso Melandri. Il ravennate si difende prontamente affermando che quelle dichiarazioni sono state male interpretate e che la sua era solo una battuta. Secondo l’ex pilota MotoGP e SBK infatti, le sue parole sarebbero state travisate solamente a seguito di una frase scherzosa in riferimento alla sua positività sul Covid.

Secondo quanto afferma Marco Melandri tramite un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, la positività sarebbe arrivata a seguito di un contatto con un negativo, che a sua volta era stato a contatto con un positivo. Tutto sarebbe nato dunque dalla battuta fatta da Melandri in riferimento al Green Pass, che finalmente avrebbe perché garantito dalla guarigione dal Covid e non perché sottoposto a vaccino.

“Mi trovo di nuovo dentro un uragano enorme, e per una frase ironica – afferma Melandri nel video di difesa pubblicato sui suoi social – La mia era stata veramente scherzosa, perché quando mi sono trovato a contatto con una persona che era negativa e mi ha detto ‘guarda, ieri probabilmente ho visto un positivo’, io ho fatto la battuta dicendo ‘va beh, ok, almeno prendo il Covid, così avrò il Green Pass. Prendo per necessità’. Quindi questo è ciò che realmente ho detto. Non sarei mai andato realmente da qualche parte per stare con qualcuno che aveva il Covid per farmi ammalare. Questo non lo avrei mai fatto e non lo avrei mai nemmeno consigliato al mio peggior nemico. Ok, ancora una volta sono dentro e ne pagherò le conseguenze. Mi dispiace se sono state male interpretate le mie parole”.

La difesa del ravennate però non ha convinto del tutto in molti, che nei commenti continuano a mettere in dubbio la veridicità delle sue dichiarazioni. Melandri continua a portare avanti la sua battaglia contro il Green Pass, che ritiene uno strumento coercitivo e discriminante imposto dal Governo, che lo priva della libertà. Stavolta però, ritratta quanto emerso sul magazine a cui aveva rilasciato l’intervista difendendo la sua posizione e le parole da lui usate, male interpretate ancora una volta, secondo l’ex pilota.