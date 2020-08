SSP, Jerez: Locatelli vince una folle Gara 2

Domenica col brivido a Jerez de la Frontera per la Supersport: la seconda gara del fine settimana è partita in ritardo a causa di un incidente avvenuto tra Axel Bassani e Raffaele De Rosa durante il giro di ricognizione. Il pilota Soradis Yamaha Motoxracing ha tamponato l’alfiere MV Agusta causando l’esposizione della bandiera rossa. Gara 2 è ripartita con sei giri in meno ed i piloti della Supersport 600 hanno completato solamente 11 giri.

Ad avere la meglio in questa folle gara è ancora una volta Andrea Locatelli, che conquista la terza vittoria consecutiva e consolida il primato in classifica. Il pilota del team Bardahl Evan Bros si impone con quasi due secondi di vantaggio su Jules Cluzel, che non riesce mai ad insidiare il diretto rivale in classifica e deve accontentarsi della seconda posizione finale. Chiude il podio un ottimo Lucas Mahias, che agguanta il terzo posto dopo un duello con Philipp Oettl. Il tedesco è quarto al traguardo e precede Raffaele De Rosa. Grande gara per il pilota MV Agusta, riuscito a rientrare in pista grazie al lavoro svolto dai meccanici nel box per riparare la sua moto dopo l’incidente con Axel Bassani.

Il pilota napoletano si è difeso bene dagli attacchi dalle Yamaha di Corentin Perolari, sesto, e da Isaac Vinales, settimo. Steven Odendaal passa sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione, mentre chiudono la top 10 Hannes Soomer e Manuel Gonzalez, nono e decimo rispettivamente. Per trovare gli altri italiani bisogna andare oltre i primi dieci: Federico Fuligni è 14esimo e Luigi Montella è 19esimo. Axel Bassani è fuori classifica perché non è partito.