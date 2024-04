SBK | Petrucci sarà operato per ridurre le numerose fratture

Danilo Petrucci dovrà essere operato nel corso delle prossime ore per ridurre le numerose fratture riportate ieri per via di un incidente mentre era intento ad allenarsi sulla pista di Cingoli.

Il pilota ternano è finito a terra dopo aver perso il controllo della propria moto prima di un salto, fratturandosi la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola, riportando inoltre diverse lacerazioni cutanee e la rottura di alcuni denti.

Una delle cadute più spaventose della carriera, l'ha definita Danilo, che ieri è stato preso in carico dall'Ospedale Torrette di Ancona dove gli sono stati fatti i primi esami dopo l'incidente avvenuto sulla pista di Cingoli.

Questa mattina, sul proprio profilo ufficiale di Instagram, il pilota del team Barni Racing che corre nel Mondiale Superbike, ha pubblicato un post in cui ha raccontato in breve l'accaduto e cosa lo abbia portato a perdere il controllo della moto nella giornata di ieri.

"Ieri durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ha accelerato".

"Ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee".

"Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere", ha concluso Danilo sul proprio profilo del social network.

L'operazione a cui si sottoporrà tra alcune ore dovrà servire a Danilo per ridurre le fratture e cercare di iniziare il recupero e la riabilitazione nel tempo più breve possibile, in modo tale da tornare presto in moto e proseguire la stagione di World Superbike iniziata da qualche settimana.

Sia Petrucci che il team Barni non hanno parlato di tempi di recupero: quelli saranno comunicati in un secondo momento, quando le operazioni per ridurre le fratture saranno state effettuate.