SBK | Tegola Petrucci: cade in allenamento, clavicola e mandibola fratturate

L’allenamento in moto da cross non sta vivendo il suo momento più fortunato: dopo il brutto incidente di Andrea Dovizioso di qualche giorno fa, oggi anche Danilo Petrucci è stato protagonista di una caduta mentre girava a Cingoli, riportando la frattura di clavicola destra e mandibola.

Ad annunciarlo è il team Barni attraverso un post sui social, rassicurando sulle condizioni del pilota e affermando che è sempre rimasto cosciente. Tuttavia, il ternano è stato trasportato in ospedale, dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere le fratture.

Dopo i primi due round della stagione Superbike, Danilo Petrucci occupa la sesta posizione nella classifica piloti ed è il secondo miglior indipendente, solo alle spalle di Andrea Iannone. Questa prima parte di 2024, che era iniziata in maniera positiva, sembra aver preso una piega decisamente diversa.

Nel comunicato diramato dalla squadra non si è parlato di tempi di recupero né se sarà presente o meno al round d’Olanda, che si terrà il prossimo fine settimana. Non è raro vedere piloti che scendono in pista dopo un intervento alla clavicola (ricordiamo Jorge Lorenzo, che nel 2013 proprio ad Assen si fratturò la clavicola tornando in pista solo 36 ore dopo). Tuttavia, l’operazione alla spalla e la mandibola fratturata complicano la situazione di Petrucci, che speriamo di rivedere in pista il prima possibile.