WRC: presentato il team Toyota con Ogier, Evans e Rovanpera

All'Autosalone di Tokyo 2020 comincia il nuovo corso del team Toyota Gazoo Racing di WRC. La squadra diretta da Tommi Makinen non ha svelato nulla che non sia già stato ufficializzato nelle ultime settimane, ovvero gli arrivi di 3 nuovi equipaggi che formano ora una line up inedita e dall'enorme potenziale.

Ott Tanak - campione del mondo piloti 2019 - Jari-Matti Latvala e Kris Meeke hanno fatto spazio al 6 volte iridato Sébastien Ogier, a Elfyn Evans e alla giovane promessa, nonché campione del mondo WRC2 Pro 2019, Kalle Rovanpera.

Per la prima volta i tre equipaggi sono apparsi in tuta ufficiale del team giapponese. Gli obiettivi saranno sempre gli stessi: lottare per vincere sia il Mondiale Costruttori che quello piloti. Per fare questo il team diretto da Makinen si è attrezzato nel migliore dei modi, ingaggiando un 6 volte iridato - Ogier - che ha sete di rivincita, ma anche un pilota come Elfyn Evans, che è veloce e può garantire punti importanti per il Mondiale Costruttori.

Senza contare l'approdo di Kalle Rovanpera, la mossa per il futuro del team che si è impossessata di uno dei piloti più promettenti per il futuro, ma chissà che non riesca a dire la propria già quest'anno in qualche evento a lui già affine.

"E' davvero bello essere in Giappone per lanciare la nostra stagione 2020 con 3 nuovi equipaggi", ha dichiarato il team principal Tommi Makinen. "Non vediamo l'ora, inoltre, di tornare a correre in Giappone, per la gara ufficiale che terminerà questa stagione."

"Sono convinto che i nostri nuovi e talentuosi piloti si troveranno presto a loro agio al volante delle Yaris e che possano lottare per qualcosa di importante nel 2020".

