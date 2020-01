WRC: la Toyota Yaris 2020 ha novità importanti, ma sotto la pelle

Toyota ha presentato ieri al Tokyo Auto Salon il team che cercherà di riportare in Giappone i titoli 2020 del WRC. Tutti gli occhi di curiosi, appassionati e tifosi erano tutti per i 3 nuovi equipaggi del team diretto da Tommi Makinen, perché, almeno a prima vista, la Toyota Yaris WRC è rimasta la stessa di sempre.

Niente novità nella livrea, niente nemmeno dal punto di vista aerodinamico. Difficile dunque scorgere novità sul grande punto fermo, la certezza di Toyota nelle ultime stagioni.

Invece gli ingegneri di Puuppola (quelli della Tommi Makinen Racing in Finlandia) e di Colonia hanno lavorato eccome per mantenere la Yaris vettura di riferimento del Mondiale anche nel 2020, per di più affidata alle mani sensibili e al piede pesante di un pilota del calibro di Sébastien Ogier, pronto a vincere il settimo iride prima di salutare il Mondiale Rally dopo una carriera già straordinaria.

Dal lavoro iniziato a fine estate e portato a compimento nelle ultime settimane ne è uscita una Yaris più snella, quasi come se si fosse preparata per una sfilata di moda a New York. invece la prima passerella sarà il Rallye Monte-Carlo, previsto dal 23 al 26 gennaio.

Toyota ha fatto un lavoro certosino d'alleggerimento delle componenti su cui è consentito lavorare per renderle più leggere, ma non solo. A Colonia gli ingegneri Toyota GmbH hanno lavorato ancora una volta sul motore, già uno dei punti di forza della piccola giapponese, per renderla ancora più prestazionale.

"Guardandola esternamente la Yaris sembra la stessa macchina dello scorso anno. Abbiamo preferito continuare a lavorare su un pacchetto vettura che ci ha consentito di essere molto forti in tutte le condizioni nel 2019", ha dichiarato Tommi Makinen, team principal di Toyota Gazoo Racing WRC.

"Alla fine, però stiamo sempre lavorando per fare piccoli miglioramenti per essere sempre più forti. Inizieremo la stagione con una vettura più leggera rispetto a quella della stagione passata, ma anche più potente".

