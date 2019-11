WRC: Ogier-Toyota, l'annuncio arriva il prossimo weekend?

Due titoli in 2 stagioni, eppure Toyota è costretta a ricostruire per confermarsi anche nelle prossime stagioni. E lo sta già facendo. Poche settimane fa ha gioito per il titolo Mondiale Piloti centrato da Ott Tanak, ma ha anche dovuto fare i conti con la sua partenza.

Tanak, come ormai è noto, diverrà un pilota Hyundai Motorsport in via ufficiale a partire dalla prossima stagione, lasciando così Toyota senza una vera e propria punta di diamante.

La Yaris è cresciuta ulteriormente nel corso di questa stagione, confermandosi velocissima e più affidabile rispetto al 2018. Questo però non è bastato a Tanak, che ha scelto il team diretto concorrente per il proprio futuro.

Tommi Makinen, direttore del team Toyota Gazoo Racing WRT, è al lavoro per completare una line up 2020 che, a oggi, non vede piloti sotto contratto. L'unico che sembra certo di un posto per la prossima stagione è il neo campione del mondo WRC2, Kalle Rovanpera, ma per i due sedili restanti si parla di nomi di alto livello per rilanciare la sfida a Hyundai.

Elfyn Evans ha già visitato la factory di Puuppola, dove ha sede la Tommi Makinen Racing in cui sono state preparate le Yaris Plus. E' lui uno dei due candidati forti per Toyota. Il secondo fa ancora più rumore, perché si tratta di Sébastien Ogier.

Il francese è un'opportunità troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Citroen Racing è a un passo dall'annunciare l'addio al WRC già al termine di questa stagione e Toyota ha la precisa intenzione di provare a vincere entrambi i titoli nel 2020.

Eloquenti le parole di Akyo Toyota, presidente del team, che dopo aver ringraziato la sua squadra per aver vinto i titoli Piloti e Navigatori 2019, ha indicato gli obiettivi per la prossima stagione. Si tratta di un evento per quanto riguarda il WRC, perché mai in questi 3 anni Toyoda si era esposto in questo modo parlando degli obiettivi per la stagione seguente.

"Dopo aver vinto i titoli iridati Piloti e Navigatori in Spagna, il nostro team ha continuato a lavorare duro con l'obiettivo di provare a vincere nuovamente il titolo Costruttori in Australia. Sfortunatamente non siamo riusciti a provarci a causa degli eventi che stanno devastando l'isola. Spero vivamente che la situazione possa tornare normale il prima possibile".

"Voglio ringraziare tutti i membri del team per quello che sono riusciti a ottenere e anche per aver reso le Yaris ancora più forti nel corso di questa stagione. Pongo un obiettivo per la prossima stagione: nel 2020 dovremo tutti celebrare la conquista di tutti i titoli all'atto finale del Mondiale, che si terrà in Giappone. Dunque continueremo a combattere assieme anche il prossimo anno".

Per fare questo il team sta lavorando sodo e, sebbene non sia ancora stato ufficializzato alcun pilota, il team giapponese potrebbe presentarsi al via con una line up che non ha nulla da invidiare a quella Hyundai, che prevederebbe dunque Ogier alla sua ultima stagione e desideroso di rivincita, con Evans che avrà ancora la possibilità di guidare per un team vincente e con Rovanpera, che potrà imparare da Ogier e avere un futuro che appare già oggi luminoso.

"Non appena avremo qualcosa al 100% di ufficiale ve lo comunicheremo", ha fatto sapere a Motorsport.com Tommi Makinen. "Spero che questo possa essere per la fine della prossima settimana".

"Abbiamo seguito Evans ed è molto interessante, così come i suoi miglioramenti fatti nel corso della stagione. Siamo molto, molto interessati. Per quanto riguarda Citroen non sappiamo cosa stia succedendo", ha concluso il manager finlandese.

Informazioni aggiuntive di David Evans