WRC | Croazia, PS9-10: Rovanpera amministra, disastro Hyundai!

Ricominciano le ostilità al Rally di Croazia, terzo appuntamento della stagione 2022 del FIA WRC che è iniziato subito con un paio di colpi di scena.

La PS9 "Kostanjevac-Petruš Vrh 1" (23,76km) è stata cancellata dopo il passaggio di una manciata di piloti a causa dell'uscita di strada di Oliver Solberg/Elliott Edmondson.

L'equipaggio di Hyundai Motorsport - quinto in classifica - è andato a sbattere dopo un testacoda al km 4 della prova, ma uscendo fortunatamente indenne dalla vettura, di cui non si può dire la stessa cosa.

Pur non conoscendo ancora le cause del botto, la i20 N ha preso fuoco nella parte alta del posteriore e dalla Casa coreana fanno sapere che le fiamme sarebbero state provocate dallo scarico, mettendo a rischio anche il kit ibrido, la cui luce è diventata subito rossa.

Gli addetti alla sicurezza hanno spento velocemente l'incendio, ma l'intervento ha quindi spedito tutti direttamente al via della successiva PS10 "Jaškovo-Mali Modruš Potok 1" (10,10km), vinta da Esapekka Lappi/Janne Ferm, tornati in azione con la loro Toyota GR Yaris dopo il ritiro di ieri.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Intanto a comandare la graduatoria sono sempre i loro compagni Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, che amministrano senza prendere rischi avendo un vantaggio di sicurezza sulla Hyundai di Ott Tänak/Martin Järveoja.

La coppia estone si è presa la piazza d'onore, così come Craig Breen/Paul Nagle con la Ford Puma di M-Sport per quanto riguarda il terzo posto, approfittando dei guai in cui sono incappati ancora una volta Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe.

Nella tarda serata di venerdì il belga è stato sanzionato con 1' di penalità per aver oltrepassato il limite di velocità nel collegamento dalla PS4 al Parco Assistenza. Questo era fissato ad 80km/h essendo una strada pubblica, ma Neuville è transitato a 156km/h, giustificandosi dicendo che stava cercando di spingere per recuperare il tempo dovuto ai problemi accusati dall'alternatore, e che in quel momento non c'era nessuno in zona.

I commissari non hanno - giustamente - voluto sentire ragioni e Thierry ha comunque presentato appello sulla decisione, ma al duo della i20 N #11 è andata ancora peggio stamattina perché l'auto ha avuto un ulteriore grattacapo al sistema ibrido, uscendo in ritardo dal Servizio e dunque in procinto di ricevere altri secondi di penalità da aggiungere al tempo.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Per ora Neuville è quarto e ha pure avuto un calo di pressione al posteriore dopo un atterraggio ruvido da un salto nella PS10, mentre con il ritiro di Solberg guadagna la quinta posizione la Toyota di Elfyn Evans/Scott Martin, ora a meno di mezzo minuto da chi li precede e in grande risalita beneficiando di una buona posizione di partenza oggi. Stesso discorso vale per i loro colleghi Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, sesti.

Si rivede la Ford di Gus Greensmith/ Jonas Andersson (M-Sport), rientrati in gara assieme ai compagni Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, mentre non ce l'hanno fatta Adrien Fourmaux/Alexandre Coria poiché la loro Puma ha avuto un danno irreparabile al telaio.

La Top10 assoluta annovera così anche il trio in lizza per la Classe WRC2, condotta da Yohan Rossel/Valentin Sarreaud al volante della Citroën C3 Rally2 di PH Sport davanti alla Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT) e alla Citroën di Eric Camilli/Thibault De La Haye (Saintéloc Junior Team).

Per i distacchi ufficiali bisognerà però attendere il riscontro dei commissari di gara, che dovranno assegnare tempi d'ufficio a chi non ha completato la PS9 ed era già partito.