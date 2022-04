WRC | Croazia, PS11-12: Rovanpera fora e Tanak si riavvicina

Carica lettore audio

Non c'è un minuto di pausa in questo Rally di Croazia, terzo appuntamento della stagione 2022 del FIA WRC che sta regalando emozioni ad ogni km di gara.

Le PS11 "Platak 1" (15,85km) e 12 "Vinski Vrh-Duga Resa 1" (8,78km) sono andate in scena in condizioni totalmente differenti: la prima bagnata, viscida e con tantissima nebbia che ha costretto i piloti ad alzare il piede non vedendo più di 10-15m, mentre la seconda si è presentata praticamente asciutta e con timidi raggi di sole a farsi largo fra le nuvole.

Quando tutto sembrava tranquillo, ecco che anche Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen hanno avuto i problemi nonostante i leader stessero amministrando.

Nella PS11 si è forata l'anteriore sinistra della Toyota GR Yaris e l'inconveniente ha quasi fatto perdere al duo tutto il vantaggio accumulato sugli inseguitori.

Nella PS12 in finlandese ha invece terminato al passo con gli altri vedendosi rosicchiare ancora qualche secondo da Ott Tänak/Martin Järveoja, che ora sono in piazza d'onore con 16"8 di ritardo dalla vetta dopo aver vinto la PS11 al volante della Hyundai i20 N #8.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Sempre terzi a 57"8 dal primato restano Craig Breen/Paul Nagle con la Ford Puma di M-Sport, seppur incappati in un lieve errore nella PS12 che gli ha fatto perdere una decina di secondi.

Questo ha dato modo alla Hyundai di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe di riavvicinarsi, vincendo proprio questa tratta e portando la seconda Hyundai a 26"2 dal podio, segnalando che comunque l'equipaggio belga ha fatto ricorso sui 60" di penalità presi per eccesso di velocità ieri, dunque la classifica potrebbe ancora cambiare.

Quello che non cambia sono le posizioni a seguire, con le Toyota di Elfyn Evans/Scott Martin e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston ancora in quinta e sesta posizione; il gallese è in forma e punta a guadagnare ancora qualche piazza, seppur si trovi a 37" da Neuville.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Settimi assoluti rimangono anche i leader della Classe WRC2, Yohan Rossel/Valentin Sarreaud, che con la Citroën C3 Rally2 di PH Sport controllano agevolmente la situazione avendo 41"6 di margine sulla Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT).

Completano il podio di categoria Eric Camilli/Thibault De La Haye sulla Citroën del Saintéloc Junior Team, noni generali con dietro la Škoda di Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak a completare la Top10.

Ora ritorno al Parco Assistenza di Zagabria e pomeriggio che vedrà i protagonisti affrontare nuovamente i quattro percorsi appena conclusi a partire dalle ore 15;16.