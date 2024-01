M-Sport Ford svela il teaser della Raptor per la Dakar 2025

M-Sport Ford ha preso parte alla Dakar 2024 per preparare il 2025, anno in cui entrerà in gara con la nuova vettura, la Ford Raptor rinnovata, e dare la caccia alla vittoria assoluta nella classe Auto.

Nella giornata odierna il team britannico, pur essendosi ritirato per via di un guasto sul mezzo affidato a Nani Roma, ha svelato il primo teaser della vettura con cui correrà a partire dalla prossima stagione del W2RC e alla Dakar: la Ford Raptor, appunto.

Ford Performance ha spinto tanto per aprire questo progetto, con il preciso intento di rendere sportiva una vettura che, allo stato attuale, non possiede alcun pedigree racing nella sua versione stradale. Si tratta di una sfida affascinante, che dovrà però attendere altri 12 mesi prima di iniziare realmente.

"La Dakar è conosciuta come la gara più dura del mondo e come tale è la piattaforma perfetta per il nostro Raptor", ha dichiarato Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports.

"Attingendo alle nostre competenze tecniche e di progettazione e alle nostre risorse in tutto il mondo, e alla decennale esperienza di M-Sport nella costruzione e nella gestione di programmi motoristici di successo, ci baseremo sull'enorme quantità di conoscenze raccolte dal Rally Dakar di quest'anno per tornare con un programma completo nel 2025".

"Sia Ford che M-Sport sono aziende a conduzione familiare che si concentrano sulle persone e sui prodotti, il che ci ha permesso di gestire insieme molti programmi motoristici di successo negli ultimi decenni", ha continuato l'americano. "Ci aspettiamo che questa partnership non sia diversa e abbiamo costruito un team globale forte e unito nella visione del successo".

M-Sport Ford avrà ora il tempo necessario non solo per far esordire e sviluppare la vettura, ma anche per trovare i piloti giusti per le ambizioni - alte - che ritiene di avere in vista del futuro. L'obiettivo, nemmeno a dirlo, è arrivare a lottare per vincere la Dakar e il ritiro di Audi Sport, che avverrà alla fine di questa edizione del rally raid, potrebbe aprire alcune opzioni interessanti.

Prima tra tutte quella che porta ai tre piloti che, dal 20 gennaio, si troveranno a piedi. Stiamo parlando di Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekstroem. Per il momento si tratta solo di fanta mercato, ma con tre nomi di questo calibro disponibili, sarebbe un delitto sportivo non provare a prendere almeno uno di questi e arrivare alla Dakar 2025 tra i reali candidati al successo.