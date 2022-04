WRC | Croazia, PS13-14: difesa Rovanpera, Neuville punta il podio

Carica lettore audio

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen stanno cercando di difendere il primato al Rally di Croazia, terzo appuntamento della stagione 2022 del FIA WRC giunto ad un paio di tratte dal termine della Tappa 2.

Le PS9 "Kostanjevac-Petruš Vrh 1" (23,76km) e PS10 "Jaškovo-Mali Modruš Potok 1" (10,10km) sono state vinte ancora da Esapekka Lappi/Janne Ferm, tornati in azione con la loro Toyota GR Yaris dopo il ritiro di ieri, ma troppo indietro per rimettersi in gioco per la Top10.

I loro compagni di squadra, invece, hanno parzialmente respinto gli assalti della Hyundai i20 N condotta da Ott Tänak/Martin Järveoja, al momento a 14"8 dai leader.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Chi invece pare faticare a tenersi la propria posizione è il duo Craig Breen/Paul Nagle, ancora terzi con la Ford Puma di M-Sport, ma ad 1'08"7 dalla vetta e ora con soli 5"9 su Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe.

I belgi della Hyundai continuano ad avere problemi, stavolta con il motore che è andato a singhiozzo nella PS13 per poi rimettersi a girare bene nella successiva tratta, dove hanno chiuso con il secondo crono all'arrivo.

Nulla di nuovo per le posizioni a seguire, sempre occupate dalle Toyota di Elfyn Evans/Scott Martin e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, rispettivamente quinta e sesta, e parecchio staccate dai rivali che le precedono, segnalando che il giapponese ha forato l'anteriore sinistra nella PS13 accumulando altro ritardo.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

C'è invece una novità in Classe WRC2, dove i leader incontrastati, Yohan Rossel/Valentin Sarreaud, rimangono saldamente in testa con la loro Citroën C3 Rally2 gestita dalla PH Sport seguiti a 39"4 dalla Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT) occupando la settima ed ottava piazza assolute.

Terzi di categoria salgono invece Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen sull'altra Škoda di Toksport WRT, tirandosi dietro quella di Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Lotos Rally Team) a completare la Top10, dopo che una foratura ha spedito indietro la Citroën di Eric Camilli/Thibault De La Haye (Saintéloc Junior Team).

Intanto gli organizzatori hanno cancellato la PS15 "Platak 2" (15,85km) per motivi di sicurezza, data la scarsa visibilità per via della nebbia, dunque tutti gli equipaggi si dirigeranno al via della PS16 che porterà a termine la seconda giornata di gara.