WEC | Toyota, Jota, Porsche e Iron Lynx in Pole in Bahrain

Toyota, Jota, Porsche e Ferrari-Iron Lynx centrano la Pole position per la 6h del Bahrain, quinto round del FIA World Endurance Championship che scatterà domani alle ore 10;00 italiane.

HYPERCAR

A Sakhir è andata come si pensava ormai da ieri pomeriggio, ossia con le GR010 Hybrid a regnare indisturbate.

La #8 di Brendon Hartley strappa il primato in 1'47"049, mentre la #7 di Kamui Kobayashi si ferma a 0"398 dalla gemella.

Da un certo punto di vista, una bella impresa del neozelandese, ma soprattutto da parte dei giapponesi, che si sono dovuti mettere all'opera per ricostruire il prototipo uscito danneggiato sulla parte anteriore nelle Libere 2, dove Sébastien Buemi era venuto a contatto con la Ferrari di Sarah Bovy.

Non poteva sperare in qualcosa di più del terzo posto la Alpine LMP1 A480-Gibson #36 messa a punto dal Team Signatech, con André Negrão a quasi 1" dal leader e mai in grado di poter impensierire le Hypercar nipponiche.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2

La Jota ha sfiorato la doppietta in Classe LMP2, dove le Oreca 07-Gibson #28 di Tom Blomqvist firma l'1'49"885 che le garantisce la partenza al palo.

Sul finale di sessione, il colpo di coda di Filipe Albuquerque mette in prima fila la #22 della United Autosports, beffando la #38 di Antonio Felix Da Costa, che già assaporava il ritrovarsi accanto al collega Blomqvist.

Ottimo quarto tempo per Loic Duval con la #70 del RealTeam Racing/TDS, a prendersi la testa della Pro/Am, dove il secondo posto va a Giedo Van Der Garde (#29 Racing Team Nederland) e il terzo a Robert Kubica (#20 High Class Racing), rispettivamente sesto e settimo del lotto.

Davanti a loro troviamo Renger Van Der Zande con la #34 della Inter Europol Competition, mentre non va oltre l'ottava prestazione Charles Milesi con la #31 del Team WRT.

Chiudono la classifica Ben Hanley sulla #21 di DragonSpeed USA, quarto in Pro/Am, Oliver Webb (#44 ARC Bratislava) e Sophia Flörsch (#1 Richard Mille Racing Team).

#28 JOTA Oreca 07 - Gibson: Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE

In Classe LMGTE Pro non c'è praticamente stata storia, con le 911 RSR-19 a dominare in lungo e in largo la scena.

Il solito missile Kévin Estre porta in Pole Position la #92 con il tempo di 1'56"144, battendo di pochissimi centesimi il compagno di squadra della #91, Gimmi Bruni.

Lontanissime le Ferrari, che già nel primo parziale pagavano anche mezzo secondo: la 488 della AF Corse meglio piazzata è la #52 di Miguel Molina, che però è ad 1"2 dalla vetta, con Alessandro Pier Guidi che si deve accontentare del quarto posto con la #51.

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani Photo by: JEP / Motorsport Images

Sorpresa invece in Classe LMGTE Am perché qui riesce a prendersi il primato proprio una vettura di Maranello. E' la #60 della Iron Lynx con sopra Rino Mastronardi, che ferma il cronometro sull'1'58"687.

Tre marchi diversi in Top3 grazie al secondo tempo firmato dalla Aston Martin #98 di Paul Dalla Lana (NorthWest AMR) e al terzo ottenuto dalla Porsche #56 di Egidio Perfetti (Team Project 1).

In Top5 ci sono poi le Ferrari #47 di Cetilar Racing/AF Corse nelle mani di Roberto Lacorte e #54 di AF Corse condotta da Thomas Flohr.

Solo sesto Ben Keating sulla Aston Martin #33 della TF Sport, con dietro la Porsche #88 di Khaled Al Qubaisi (Dempsey-Proton Racing) e la Ferrari #83 di AF Corse affidata a François Perrodo.

Delude la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing nelle mani di Christian Ried, che è nona, così come la Aston Martin #777 di D'station Racing guidata da Satoshi Hoshino, che ben avevano fatto nelle Prove Libere.

Completano lo schieramento le Ferrari di Sarah Bovy (#85 Iron Dames/Iron Lynx) e Takeshi Kimura (#57 Kessel Racing/CarGuy Racing), rispettivamente 11a e 13a, divise dalla Porsche #86 di Michael Wainwright (GR Racing).

La 6h del Bahrain, quinto round del FIA WEC 2021, sarà visibile su Motorsport.tv dalle ore 10;00 di sabato 30 ottobre.

#60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo: Claudio Schiavoni, Andrea Piccini, Matteo Cressoni Photo by: Ferrari