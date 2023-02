WEC | Picariello e Cressoni sulla Porsche di Iron Lynx

Carica lettore audio

La Iron Lynx ha definito gli equipaggi con qui sarà al via del FIA World Endurance Championship per la stagione 2023.

Dopo aver già annunciato l'iscrizione alla Classe LMGTE AM con due Porsche, la squadra diretta da Andrea Piccini ha anche preso l'impegno della European Le Mans Series con una vettura.

La compagine romagnola è il riferimento di Lamborghini Squadra Corse per i campionati GT Sprint ed Endurance, ma non avendo la Casa del Toro una Huracan con specifiche GTE per essere al via del campionato Mondiale e dell'Europeo di ACO si è scelto di avviare una collaborazione con Proton Competition.

La squadra tedesca di Christian Ried aveva già fornito le sue Porsche ai piloti di Iron Lynx per svolgere i test post-stagionali al termine del 2022.

Iron Lynx-Iron Dames, Porsche 911 RSR-19 Photo by: Iron Lynx

Nel WEC mancavano solo i tre piloti della 911 RSR-19 #60 da scegliere ed oggi sappiamo che a condurre l'auto di Weissach saranno Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni ed Alessio Picariello.

Ai primi due toccherà il compito di guidare la medesima vettura in ELMS, assieme a Matteo Cairoli. L'altra Porsche è quella delle Iron Dames, Rahel Frey, Sarah Bovy e Michelle Gatting, che erano state ufficializzate con la pubblicazione dell'elenco iscritti del Mondiale.

"Siamo entusiasti di poter correre in un ulteriore campionato nel 2023 e di continuare la nostra avventura in ELMS per un altro anno", ha commentato il Team Principal, Andrea Piccini.

“E' bello vedere facce nuove tra noi, specialmente per la vettura #60. Voglio dare un caloroso benvenuto a Matteo Cairoli ed Alessio Picariello nel team e non vedo l'ora di cominciare a lavorare assieme".