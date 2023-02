WEC | Vandoorne farà la riserva per la Peugeot LMH nel 2023

Carica lettore audio

La Peugeot Sport ha scelto Stoffel Vandoorne come pilota di riserva per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship, la seconda cui la Casa del Leone prenderà parte con le sue 9X8.

L'idea era già nata da un po' di tempo e si è lavorato in collaborazione tra le parti di Stellantis Motorsport, dato che il belga è portacolori della DS-Penske in Formula E, serie nella quale è Campione in carica.

Vandoorne dovrà quindi tenersi pronto nel caso in cui uno tra Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne (#93) e Loïc Duval/James Rossiter/Gustavo Menezes (#94) fosse indisponibile e quindi impossibilitato a mettersi al volante della Hypercar transalpina.

Fra l'altro il 30enne avrebbe già dovuto guidarla in occasione dei Rookie Test andati in scena in Bahrain nel novembre scorso, ma un attacco di appendicite con conseguente intervento chirurgico lo costrinse a rinunciare.

Maximilian Günther, Peugeot TotalEnergies, Peugeot 9X8 Photo by: DPPI

Ci sarà comunque modo per lui di allenarsi durante le prove, anche perché la Peugeot ha già detto che vuole sviluppare e migliorare la 9X8 sfruttando alcuni dei cinque jolly concessi dal regolamento nell'arco della stagione, che scatterà il 17 marzo a Sebing.

"Credo che questo programma sia perfetto come incastri tra WEC, Formula E e F1 - ha dichiarato Vandoorne, che ha pure l'impegno di collaudatore in Aston Martin - Sono contentissimo di tornare nel mondo dell'endurance, dove credo di avere lasciato qualcosa in sospeso".

"E' fantastico poter fare parte dello sviluppo della Peugeot, la 9X8 è un concetto unico che ha fatto nuovamente parlare molto del marchio. Possiamo costruire un bel futuro assieme!"