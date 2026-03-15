WEC | Presentata la livrea Mercedes-Iron Lynx #79: "Faremo bene, un passo per volta"

Nella serata di sabato è stata mostrata per la prima volta in pubblico la nuovissima livrea che Iron Lynx ha disegnato per la Mercedes #79 che schiererà al via del FIA World Endurance Championship per la stagione 2026.

Sede della presentazione la Nano Service di Volta Mantovana, azienda che si occupa di trattamenti in nanotecnologia per la protezione di tutte le superfici, con regista e organizzatore Matteo Cressoni, che quest'anno condividerà la AMG LMGT3 EVO assieme a Yohannes Zelger e Lin Hodenius.

Per Iron Lynx si tratta del secondo anno in Classe LMGT3 con la Casa della Stella e lo stesso Cressoni rientra in azione nel Mondiale dopo che la scorsa stagione la riorganizzazione forzata del team lo aveva costretto ad interrompere il programma dopo due gare.

Foto di: Francesco Corghi

"E' sempre emozionante presentare una nuova stagione e la vettura, ringrazio tutti i presenti, che sono i veri protagonisti a dare gusto a questo lancio", ha commentato Cressoni durante la serata alla quale era presente Motorsport.com.

"La nuova livrea è bellissima, per quanto ci riguarda, dobbiamo solamente pensare a guidare al meglio, ma siamo sicuri che con il team potremo fare un bel lavoro. Dopo tanti anni di WEC è sempre bello cominciare una nuova stagione, con Yohannes abbiamo già cominciato a lavorare bene nei test".

"Anche con la squadra c'è un'ottima sintonia, dato che ci conosciamo da anni. Ringrazio Iron Lynx che mi supporta da tempo, il legame conta molto, specialmente nelle gare endurance che richiedono costanza. Ci sono diversi pregi, ci conosciamo bene a vicenda coi rispettivi pro e contro, quindi speriamo sia un'opportunità in più di fare bene".

"A questo, aggiungo che se corro è 'colpa' di Andrea Piccini, che l'11 novembre 2000 mi ha dato la licenza in veste di istruttore della scuola federale ACI-CSAI. C'è un rapporto di lavoro e amicizia che ci ha portati fino a qui, credo che in competizioni del genere sia importante. Spero che questo possa contribuire ad una bella stagione e in crescita".

"Ma sono particolarmente fiducioso sulla competitività della vettura, come già dimostrato nelle passate stagioni. Ora sta a noi fare i risultati. Abbiamo cambiato anche il numero di gara passando al #79, dato che Yohannes lo ha sempre utilizzato nelle corse. Avendogli portato fortuna, vogliamo provare a continuare su questa strada".

Foto di: Iron Lynx

Applauditissimo anche il debuttante Zelger: "E' una bellissima sensazione essere qui a presentare la mia prima avventura nel WEC, è incredibile considerando che la mia prima esperienza in macchina è avvenuta nel 2021 in Lotus Cup, dunque non vedo l'ora di partire!"

"Abbiamo già svolto alcuni test pre-stagione e mi sono trovato molto bene, la vettura risponde bene e sto imparando tutte le procedure che richiede il WEC; per me sono completamente nuove e ho tanti dettagli su cui lavorare bene per applicarli al meglio. Ci vuole un bell'impegno, ma stiamo progredendo nel modo giusto".

"Ogni volta che salgo sulla Mercedes vedo che riesco ad andare sempre meglio, quindi le sensazioni sono buone e mi sento fiducioso. Essendo un pilota Bronze, per me è importante".

"La gara che attendo di più è ovviamente Le Mans, ma cerchiamo di prepararci bene anche per Imola e Spa, in modo da arrivare al meglio possibile alla 24h. E' una gara unica e anche solo parteciparvi è già una enorme emozione".

Foto di: Iron Lynx

La crescita che la squadra romagnola ha mostrato nel corso dei vari eventi, prendendo sempre più confidenza con la Mercedes - auto mai vista prima e che doveva essere adattata ai regolamenti del Mondiale - ha portato a concludere in ascesa la passata annata, dunque per il 2026 c'è la convinzione che si possa già cominciare con il piede giusto.

Come sempre a sprigionare grande positività e carica, il Team Principal di Iron Lynx, Andrea Piccini, ha tenuto a sottolineare quanto sia fiducioso per questo 2026.

"Non c'è stata sosta durante l'inverno, ma la voglia di tornare a disputare una gara è tantissima. Con Matteo e Yohannes abbiamo iniziato subito a svolgere i test, in modo da prepararci al meglio", ha spiegato.

"Il 2025 era il primo anno per Mercedes nel WEC e per noi con questo marchio. Durante la stagione siamo riusciti a crescere, partendo fra mille difficoltà e problematiche. Abbiamo concluso con una vettura molto competitiva riuscendo a centrare un bellissimo secondo posto in Bahrain che ci ha dato fiducia in vista delle prossime gare".

"Yohannes ha iniziato da pochissimo a guidare la AMG GT3 EVO, ma sta crescendo velocemente e con grande positività, dunque l'obiettivo per noi deve essere a lungo termine: dobbiamo partire facendo un passo alla volta per poi chiudere in bellezza. Penso comunque che si possa fare bene fin da subito, avendo visto come abbiamo lavorato nei test".

Foto di: Iron Lynx