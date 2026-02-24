WEC | Mercedes e Iron Lynx presentano le livree 2026 delle AMG LMGT3
La Casa della Stella e il team romagnolo hanno rinnovato la colorazione delle due vetture che per il secondo anno affrontano la sfida in GT nella massima serie di durata: la #61 mantiene il nero opaco, mentre la #79 di Zelger e Cressoni avrà un blu, con il giallo-fluo su entrambe.
Iron Lynx, Mercedes AMG LMGT3, 2026 liveries
Foto di: Iron Lynx
Iron Lynx e Mercedes AMG Motorsport hanno presentato le livree con cui saranno al via in Classe LMGT3 per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.
La squadra romagnola e la Casa della Stella di Stoccarda hanno rinnovato l'accordo per il secondo anno consecutivo che vedrà il binomio in azione nel Mondiale con le due AMG GT3 EVO.
Per l'occasione sono state scelte due inedite colorazioni che distingueranno le vetture tedesche, sulle quali l'unica similitudine dello schema sono gli inserti giallo-fluo che appaiono nella parte inferiore e sul posteriore, che vanno a riprendere in maniera stilizzata il tipico logo di Iron Lynx.
La Mercedes #61 su cui saliranno Martin Berry, Rui Andrade e Maxime Martin manterrà il nero opaco di base, mentre la #79 che i nostri Johannes Zelger e Matteo Cressoni condivideranno con il giovane Lin Hodenius, appena divenuto pilota ufficiale del Costruttore, è contraddistinta da un bel blu intenso.
Dopo una prima stagione piuttosto impegnativa, conclusasi con un podio in Bahrain che ha dato una bella carica per svolgere al meglio il lavoro invernale di messa a punto, ora Mercedes ed Iron Lynx si apprestano ad essere protagonisti per tutti gli otto eventi, primo dei quali la 1812km del Qatar che avrà luogo il 26-28 marzo.
Iron Lynx, Mercedes AMG LMGT3, 2026 liveries
Foto di: Iron Lynx
