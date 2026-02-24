Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Taramasso: "A Buriram scelta aperta tra media e soft sia nella Sprint che nel GP"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Taramasso: "A Buriram scelta aperta tra media e soft sia nella Sprint che nel GP"

WEC | Mercedes e Iron Lynx presentano le livree 2026 delle AMG LMGT3

WEC
WEC
WEC | Mercedes e Iron Lynx presentano le livree 2026 delle AMG LMGT3

Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono tornate

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono tornate

F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

Formula 1
Formula 1
F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027

MotoGP | Bastianini: "Il nuovo telaio mi piace, ma non possiamo lottare per la top 5"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Bastianini: "Il nuovo telaio mi piace, ma non possiamo lottare per la top 5"

F1 | Ferrari ci crede: persa la lotta politica sulla PU, scommette sull'aero

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari ci crede: persa la lotta politica sulla PU, scommette sull'aero
Ultime notizie
WEC

WEC | Mercedes e Iron Lynx presentano le livree 2026 delle AMG LMGT3

La Casa della Stella e il team romagnolo hanno rinnovato la colorazione delle due vetture che per il secondo anno affrontano la sfida in GT nella massima serie di durata: la #61 mantiene il nero opaco, mentre la #79 di Zelger e Cressoni avrà un blu, con il giallo-fluo su entrambe.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Iron Lynx, Mercedes AMG LMGT3, 2026 liveries

Iron Lynx, Mercedes AMG LMGT3, 2026 liveries

Foto di: Iron Lynx

Iron Lynx e Mercedes AMG Motorsport hanno presentato le livree con cui saranno al via in Classe LMGT3 per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.

La squadra romagnola e la Casa della Stella di Stoccarda hanno rinnovato l'accordo per il secondo anno consecutivo che vedrà il binomio in azione nel Mondiale con le due AMG GT3 EVO.

Per l'occasione sono state scelte due inedite colorazioni che distingueranno le vetture tedesche, sulle quali l'unica similitudine dello schema sono gli inserti giallo-fluo che appaiono nella parte inferiore e sul posteriore, che vanno a riprendere in maniera stilizzata il tipico logo di Iron Lynx.

La Mercedes #61 su cui saliranno Martin Berry, Rui Andrade e Maxime Martin manterrà il nero opaco di base, mentre la #79 che i nostri Johannes Zelger e Matteo Cressoni condivideranno con il giovane Lin Hodenius, appena divenuto pilota ufficiale del Costruttore, è contraddistinta da un bel blu intenso.

Dopo una prima stagione piuttosto impegnativa, conclusasi con un podio in Bahrain che ha dato una bella carica per svolgere al meglio il lavoro invernale di messa a punto, ora Mercedes ed Iron Lynx si apprestano ad essere protagonisti per tutti gli otto eventi, primo dei quali la 1812km del Qatar che avrà luogo il 26-28 marzo.

Iron Lynx, Mercedes AMG LMGT3, 2026 liveries

Iron Lynx, Mercedes AMG LMGT3, 2026 liveries

Foto di: Iron Lynx

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente WEC | Drudi confermato sulla Aston Martin-Heart of Racing, arrivano Barrichello e Adam

Top Comments

More from
Francesco Corghi

WEC | Drudi confermato sulla Aston Martin-Heart of Racing, arrivano Barrichello e Adam

WEC
WEC
WEC | Drudi confermato sulla Aston Martin-Heart of Racing, arrivano Barrichello e Adam

GT World | Mapelli-Niederhauser-Engstler per la Lamborghini-Rutronik

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Mapelli-Niederhauser-Engstler per la Lamborghini-Rutronik

WEC | L'ingombrante assenza di Porsche a Le Mans: quando il fascino rende prigionieri

Le Mans
Le Mans
24h di Le Mans
WEC | L'ingombrante assenza di Porsche a Le Mans: quando il fascino rende prigionieri
More from
Matteo Cressoni

WEC | Mercedes entra in LMGT3 con Iron Lynx

WEC
WEC
WEC | Mercedes entra in LMGT3 con Iron Lynx

Le Mans | Livrea 'Giorno e Notte' per la Lamborghini-Iron Lynx

Le Mans
Le Mans
24h di Le Mans
Le Mans | Livrea 'Giorno e Notte' per la Lamborghini-Iron Lynx

IMSA | Cairoli e Grosjean sulla Huracan di Iron Lynx a Daytona

IMSA
IMSA
IMSA | Cairoli e Grosjean sulla Huracan di Iron Lynx a Daytona
More from
Mercedes

F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

Formula 1
Formula 1
F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

F1 | Ferrari ci crede: persa la lotta politica sulla PU, scommette sull'aero

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari ci crede: persa la lotta politica sulla PU, scommette sull'aero

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

MotoGP | Taramasso: "A Buriram scelta aperta tra media e soft sia nella Sprint che nel GP"

MotoGP
MtGP MotoGP
Thailandia
MotoGP | Taramasso: "A Buriram scelta aperta tra media e soft sia nella Sprint che nel GP"

WEC | Mercedes e Iron Lynx presentano le livree 2026 delle AMG LMGT3

WEC
WEC WEC
WEC | Mercedes e Iron Lynx presentano le livree 2026 delle AMG LMGT3

Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono tornate

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono tornate

F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver