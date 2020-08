WEC: Matteo Cairoli mette nel mirino il podio di Spa

Dopo una lunga pausa di sei mesi, il Mondiale FIA Endurance riaccende i motori per il sesto appuntamento della stagione 2019-2020. La tappa belga, che si disputerà a porte chiuse, precede la 24 Ore di Le Mans in programma per il 19 e 20 settembre.

A Spa, il 24enne pilota comasco guiderà ancora la vettura #56 del Team Project 1, che per l'occasione sfoggerà un'inedita livrea, dandosi il cambio con i suoi due compagni di squadra Laurents Hörr ed Egidio Perfetti.

Reduce dal round di Austin della Lone Star Le Mans in cui ha conquistato lo scorso febbraio la pole della classe GTE-Am ed il podio, Cairoli punta nuovamente ad un piazzamento nelle prime tre posizioni.

"Non vedo davvero l'ora di tornare sulla mia Porsche 911 RSR GTE. E poi Spa è un tracciato che amo. Sono convinto che abbiamo buone chance per fare nuovamente bene. I miei compagni sono entrambi molto veloci e il nostro obiettivo è ovviamente ancora il podio. Finirci sopra sarebbe il completamento ad un weekend perfetto", dice Cairoli.

Il primo turno di prove libere si disputerà domani. La seconda e la terza sessione sono in programma venerdì e precederanno le qualifiche che prenderanno il via alle 18. Sabato, alle 13.30, il via della gara di 6 ore.