GTWC | Lamborghini, podio che carica: "Il massimo senza errori"

La Lamborghini comincia la stagione 2024 di Endurance Cup del GT World Challenge Europe centrando Pole Position e podio al termine della 3h del Paul Ricard.

Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli e Mirko Bortolotti hanno chiuso al secondo posto una combattutissima gara andata in scena domenica pomeriggio a Le Castellet, cominciata con la grande Pole Position conquistata nelle Qualifiche del mattino.

Il trio portacolori della Iron Lynx ha tenuto la testa nella prima ora, nonostante una Huracan GT3 EVO2 #63 appesantita con 10kg in più dal cambio di Balance of Performance prima del semaforo verde e l'ingresso di ben quattro Safety Car per incidenti e detriti da rimuovere.

Bortolotti è stato perfetto ad ogni ripartenza resistendo alla Porsche #22 di CLRT, mentre è andata meno bene al suo compagno Caldarelli, che salito a bordo per la seconda ora si è ritrovato negli scarichi la BMW #998 di Rowe Racing.

#63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Troppo più forte la M4 per cercare di tenerla dietro e l'abruzzese al giro 43 ha dovuto cedere il passo a Dan Harper, dopo una serie di giri percorsi a dentri strettissimi in una difesa a tratti commovente.

Il gran finale è toccato a Cairoli, al debutto nella serie con la Lamborghini; il comasco non ha sbagliato nulla ed è riuscito a tenere un ottimo passo che gli ha consentito di tagliare il traguardo in piazza d'onore, portando a casa il primo trofeo dell'anno e ottimi punti per la classifica di campionato.

"L'intero team ha disputato un'ottima gara senza errori, ottimizzando non solo le prestazioni della nostra vettura, ma anche la strategia e i pit stop", ha sottolineato Andrea Piccini, Team Principal e AD di Iron Lynx.

"Questo è un ottimo inizio per noi nel GTWC, ci portiamo a casa molti punti per il campionato e una grande spinta per tutta la squadra".

"Non potevamo fare di più, quindi torniamo a casa felici e soddisfatti e non vediamo l'ora che arrivi la prossima gara a Spa, dove potremmo avere maggiori opportunità di lottare per la vittoria".