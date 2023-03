Dovizioso prova la BMW di Project 1 a Hockenheim: futuro nel DTM?

Carica lettore audio

Secondo le informazioni raccolte da Motorsport-Total.com, Dovizioso il romagnolo questo test come un possibile trampolino di lancio per una partecipazione a tempo pieno. Il 37enne, che si è ritirato dalla MotoGP lo scorso anno, aveva già fatto un test con la M4 GT3, e lunedì e martedì è tornato in pista al volante dell'auto bavarese.

Questo test non è casuale, in quanto Dovizioso vuole utilizzare questi giorni per prendere una decisione sulla sua prossima carriera. Inoltre, il nuovo team Project 1 è ancora alla ricerca di un secondo pilota, avendo solo Marco Wittmann per la stagione 2023. Il team di Hans-Bernd Kamps, come altri team del DTM, è presente a Hockenheim per i test.

Un'altra delle squadre in azione era la belga WRT con i suoi piloti Maxime Martin, Niklas Krütten e la leggenda della MotoGP, Valentino Rossi. Dovizioso e Rossi si sono quindi incontrati, questa volta con le quattro ruote invece che con le due. Per coincidenza, i due dovevano già farlo in passato, dato che Dovizioso ha partecipato come pilota ospite alla gara del DTM 2019 a Misano, quando la classe non correva con le GT3 ma con la Classe 1. Anche Rossi era pronto a partecipare, ma la cosa non andò in porto per questioni contrattuali, dato che Yamaha e BMW trovarono un accordo.

Per "Dovi", l'ingresso nel DTM sembra un'opzione realistica, poiché nella prova ha condiviso la vettura con il suo potenziale compagno di squadra, Wittmann. Project 1 ha completato un totale di 72 giri lunedì, quando le condizioni meteorologiche non erano ideali a causa delle basse temperature e di alcune gocce di pioggia. Il team si è piazzato a metà classifica con un tempo di 1'38"957, mentre la Mercedes di Akkodis-ASP ha fatto registrare il tempo più veloce con un 1'36"8. Non c'è molto da pensare a questi crono, poiché non si sa chi fosse al volante in quel momento e quanto carburante sia stato utilizzato.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Impressione positiva

Dovizioso fece un'impressione positiva nella sua partecipazione al DTM 2019. Si classificò 12° e 15°, lasciandosi alle spalle i veterani del DTM. Oltre a quell'esperienza, ha già corso nel Lamborghini Super Trofeo, vinto due gare nella sua classe come pilota ospite ed è stato il numero due nella classe Pro-Am.

Tutti meriti non da poco, che non possono che giocare a suo favore qualora volesse entrare nel DTM. Se il team riuscisse a legare il proprio nome alla vettura, potrebbe anche giovare alle finanze di Project 1. Infatti, il team ha bisogno di circa 2,4-2,6 milioni di euro all'anno per partecipare con due vetture, anche se riceve un sostegno da BMW per poco meno di 1 milione di euro.

Inoltre, per il DTM sarebbe una buona notizia accaparrarsi un nome così importante del motorsport. Infatti, la categoria è stata rilevata da ADAC dopo che ITR, il precedente proprietario, ha deciso di liberarsi dei diritti commerciali. Il DTM dovrebbe tornare a essere la classe regina del motorsport tedesco. Saranno ammessi solo i piloti con lo status Platinum della FIA. SRO si occupa del Balance of Performance e Pirelli è il nuovo fornitore di pneumatici del campionato. L'acquisizione ha portato a un grande esodo, tra cui l'addio del Team Rosberg dopo 24 anni.