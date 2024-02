WEC | Project 1 nei guai: presentata istanza di fallimento

Dopo aver chiuso l'avventura nel FIA World Championship al termine della passata stagione, il team Project 1 è sull'orlo della sparizione.

La squadra tedesca, impegnata fino ad un paio di settimane fa in Asian Le Mans Series, ha presentato istanza di fallimento presso un tribunale del proprio paese non avendo trovato accordi per intraprendere nuovi programmi.

Una brutta situazione che rischia di mandare all'aria una delle aziende più attive nel mondo delle corse GT, in particolar modo con la Porsche, con cui è stata in pista per 30 anni, prima nei monomarca e poi sulla scena internazionale.

Fondata nel 1993 come Tolimit Motorsport, la compagine ha successivamente mutato il proprio nome diventando Project 1, scalando man mano le varie serie fino ad approdare al FIA WEC nel 2018, centrando nel 2019 il titolo in Classe LMGTE AM con la 911 GTE condotta da Egidio Perfetti, Jorg Bergmeister e Patrick Lindsey.

A seguire, la 911 RSR-19 marchiata Mentos è finita anche nelle mani dei nostri Matteo Cairoli e Riccardo Pera, che assieme a Perfetti si sono ben comportati per un paio di stagioni. Lo scorso anno il team si iscrisse al Mondiale il collaborazione con AO Racing confermando il comasco nell'equipaggio della 'Rexy' assieme a PJ Hyett e Gunnar Jeannette.

In parallelo, la Project 1 ha aperto anche un capitolo nel DTM con la BMW M4 ricevendo Marco Wittmann dalla Casa tedesca e correndo anche nel monomarca bavarese riservato alle M2, poi l'ultima avventura in Asian Le Mans Series che ha chiuso ogni speranza, visto che per la nuova Classe LMGT3 del WEC la Porsche ha scelto Manthey Racing come team per seguire le 911 GT3-R 992 di EMA e Pure Rxcing, mentre BMW si è affidata al Team WRT.

Marco Wittmann, Project 1 Motorsport BMW M4 GT3 Photo by: Alexander Trienitz

"Dopo numerose discussioni con investitori, Costruttori, collaboratori e amici, non siamo riusciti a raggiungere un risultato positivo per la continuazione delle nostre aziende Project 1 Motorsport e Project 1 Drivetime. A ciò ha contribuito anche la difficile situazione economica generale, che colpisce anche il motorsport", si legge nella nota ufficiale emessa dal team.

"Per questi motivi, purtroppo, siamo costretti a presentare istanza di fallimento per entrambe le realtà Project 1 GmbH. Ci addolora ancora di più doverlo fare nell'anno del nostro 30° anniversario".

Guardiamo con orgoglio ai seguenti momenti salienti:

-Titolo di campione del mondo con Porsche nell'anno di debutto del WEC 2019 nella categoria LMGTE AM

-Vincitore nella categoria LMGTE AM alla 24h di Le Mans con Porsche 2019

-Miglior team Porsche alla 24h di Dubai 2011

-Decine di vittorie nella Porsche Supercup internazionale

-Decine di vittorie nella Porsche Carrera Cup Germany

-Campione di squadra nell'anno di debutto con BMW nella GT4 Germany 2022

-Secondo posto nel campionato piloti con BMW in GT4 Germany 2022

-Debutto nel DTM con BMW nel 2023 e due quarti posti

-Un totale di 250 podi, 12 titoli piloti, 8 titoli team e 5 titoli per esordienti.

"Questi successi non sarebbero stati possibili senza i nostri dipendenti, partner e amici. Desideriamo ringraziare di cuore tutte le persone coinvolte e i nostri fan. L'esperienza maturata dalle persone di Project 1 in questi anni sarà ancora parte del mondo del motorsport nel 2024".