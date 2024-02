WEC | Prologo, Sessione 1: Porsche-Jota e McLaren-United davanti

La stagione 2024 del FIA World Endurance Championship si può dire ufficialmente partita con la prima Sessione del Prologo andata in archivio nel pomeriggio in Qatar.

A Lusail in realtà i 180' d'apertura di attività in pista a disposizione dei protagonisti sono stati sfruttati solamente da cinque squadre, ovvero le uniche già pronte con tutto l'equipaggiamento per cominciare a girare.

Le altre entreranno in azione in serata e correranno poi nella Sessione 4 aggiunta al programma di domani per recuperare il tempo perso.

Sta di fatto che tra le Hypercar appena tre auto hanno calcato l'asfalto della pista mediorientale e a fare l'andatura sono state le Porsche di Jota.

Con 58 passaggi all'attivo, la 963 LMDh #12 svetta in 1'41"822 grazie a Norman Nato, che ha trascorso maggior tempo in macchina rispetto ai compagni Will Stevens e Callum Ilott, staccando per 1"3 la gemella #38 di Rasmussen/Hanson/Button, autrice di un paio di tornate in più.

La Isotta Fraschini ha invece trascorso parecchio tempo ai box per una verifica al cambio in seguito ad un dubbio riscontrato dopo i primi tre giri di controllo effettuati da Jean-Karl Vernay.

Sistemato tutto dagli uomini del Team Duqueine, il francese è rientrato ottenendo un 1'45"928 in XXX giri totali, cedendo poi la Tipo 6 LMH-C a Carl Bennett per il finale, mentre Antonio Serravalle debutterà sulla vettura #11 nella successiva sessione.

#59 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo: James Cottingham, Nicolas Costa, Gregoire Saucy Photo by: JEP / Motorsport Images

Tra le LMGT3 è Nicolas Costa a regalare il primato in 1'56"583 alla McLaren #59 di United Autosports condivisa con Cottingham/Saucy, per un soffio davanti alla Corvette #81 i TF Sport del trio Eastwood/Andrade/Van Rompuy.

Si issa terza nelle battute conclusive mettendosi in scia alle rivali la McLaren #95 di Pino/Caygill/Sato, superando la Lamborghini #85 delle Iron Dames Bovy/Gatting/Pin che è quarta a quasi mezzo secondo dai leader.

Tanti giri (79) li ha messi insieme l'altra Corvette della TF Sport con sopra Koizumi/Baud/Juncadella (#82), facendo stare parecchio al volante i suoi uomini, specialmente il giapponese Bronze.

La classifica viene completata dalla Lamborghini #60 di Iron Lynx affidata a Cressoni/Perera/Schiavoni con 50 passaggi ultimati e il migliore ad 1" netto di distanza dal primato.

Nel finale è stata anche simulata la situazione di Full Course Yellow per alcuni minuti, prima di avviarsi alla conclusione.

La Sessione 2 del Prologo è prevista dalle ore 16;00 alle 21;00 italiane con tutti i protagonisti in azione.

FIA WEC - Prologo: Sessione 1