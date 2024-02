WEC | Goodyear al debutto in LMGT3, i piloti sono già contenti

Fra le tante novità che la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship ha in serbo, c'è anche l'atteso esordio della Classe LMGT3 con pneumatici Goodyear.

Dopo l'esclusione delle vetture LMP2 dal campionato per motivi di spazio, il gommista americano è rimasto nella serie come fornitore della rinnovata categoria GT.

E' la prima volta che le GT3 faranno la loro apparizione nella serie e sarà anche un esordio con questo tipo di coperture che i 9 marchi impegnati hanno sviluppato sempre più intensamente durante l'inverno, portando avanti un lavoro iniziato già nel 2022.

Le indicazioni fornite dai piloti sulle due mescole da asciutto e quella da bagnato sono servite ai tecnici di Goodyear per raccogliere informazioni e dati che poi torneranno utili anche per le UUHP stradali.

Test Goodyear a Monteblanco, Ferrari 296 GT3 Photo by: Goodyear

"La collaborazione con piloti esperti è parte integrante del processo di sviluppo del pneumatico", ha sottolineato Mike McGregor, Responsabile per di Goodyear Racing per le corse Endurance.

"I test in pista ci permettono di calibrare migliaia di ore di dati simulati e di raccogliere indicazioni dei piloti su come migliorare la sensazione generale e la sicurezza del pneumatico".

"Vorremmo ringraziare i piloti e i Costruttori per la loro collaborazione e preparazione in questa stagione, e non vediamo l'ora di vederli combattere quest'anno".

Test Goodyear a Monteblanco, Porsche 911 GT3-R 992 Photo by: Goodyear

Per quanto riguarda i piloti, appunto, c'è stata soddisfazione da parte dei portacolori ufficiali delle Case che si sono dati da fare per mettere a punto le auto che poi guideranno in campionato.

"Il ciclo di sviluppo di Goodyear è stato straordinario, hanno fatto un ottimo lavoro fornendo un pneumatico per ogni Costruttore in grado di gestire un'ampia gamma di temperature ricordando che non è consentito scaldarli", dice Richard Lietz di Porsche-Manthey EMA.

"È il massimo che si possa chiedere e credo che la gomma che abbiamo ora sia un buon punto di partenza; siamo molto soddisfatti".

Michelle Gatting, che guida la Lamborghini delle Iron Dames, aggiunge: "Con le nuove Goodyear avremo pneumatici a doppio battistrada. Il piano per il 2024 prevede ovviamente di pensare all'ambiente e di essere un po' più ecologici; naturalmente questo significa utilizzare meno gomme".

"Ecco perché Goodyear ne ha fornita una che può funzionare per almeno due ore. Sicuramente è diverso da quello a cui siamo abituati, ma Goodyear ha lavorato molto bene. Abbiamo un ottimo feeling con il pneumatico e questo ci dà fiducia quando si è in macchina".

Test Goodyear a Monteblanco, Ford Mustang GT3 Photo by: Goodyear

Per Ford Performance c'era invece Ben Barker, che correrà con la Mustang GT3 della Proton Competition: "La sensazione con la gomma è molto simile. Il pneumatico sviluppato da Goodyear ha un ottimo feeling, a dire il vero, quindi sono entusiasta di provarlo ancora e su circuiti diversi".

Anche per la stagione 2024 la Goodyear ripropone il premio 'Wingfoot', già visto lo scorso anno in Classe LMP2: in tutte le gare (più le Mans dove ci sono appunto anche questi prototipi in aggiunta in griglia) il pilota che avrà effettuato lo stint migliore riceverà un set di pneumatici aggiuntivo, mentre a fine anno il Campione verrà premiato con tre set da utilizzare durante i Rookie Test in Bahrain.

"E' fantastico partecipare ancora una volta al FIA WEC, ma con una sfida diversa in quanto fornitore unico di pneumatici per la nuova categoria LMGT3", dice Mathias Kipp, responsabile vendite Motorsport di Goodyear.

"Prevediamo gare entusiasmanti su tutto il campo, e il Qatar è un luogo ideale per avere un primo assaggio della Classe".

"La partecipazione alle gare endurance consente a Goodyear di mostrare le proprie tecnologie e di dare impulso allo sviluppo della gamma di pneumatici UUHP per uso stradale".

"La LMGT3 è il banco di prova perfetto per questa attività, oltre a offrire uno spettacolo per gli appassionati di tutto il mondo".