WEC | Cannizzo: "Ottimizzato una Ferrari 499P già sorprendente"

La prima stagione d'esordio della Ferrari 499P nel FIA World Endurance Championship ha sicuramente soddisfatto tutti, sia i tifosi che la Casa del Cavallino Rampante.

Il secondo posto nel Mondiale Costruttori, le Pole Position e i podi conseguiti che hanno consentito alla #50 di Fuoco/Molina/Nielsen di chiudere in terza piazza tra i piloti, ma soprattutto la splendida vittoria alla 24h di Le Mans di Calado/Pier Guidi/Giovinazzi con la #51 sono risultati che al debutto potevano essere quasi un sogno in una categoria così complicata come la Hypercar.

Eppure a Maranello hanno tenuto i piedi ben piantati per terra, sorridendo ad ogni buona prestazione ottenuta e restando lucidi rimboccandosi le maniche per capire come e dove migliorare.

E' così che durante i mesi invernali ci si è preparati per affrontare la nuova sfida del 2024, dove le Rosse se la vedranno contro altre 17 agguerrite vetture della Classe Regina, a cominciare dalla 1812 Km del Qatar del 2 marzo.

#51 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P Hypercar of Alessandro Pier Guidi, James Calado and Antonio Giovinazzi Photo by: JEP

"La prima stagione della 499P è stata decisamente sorprendente, dalle analisi fatte a fine anno abbiamo visto che l'indice di affidabilità è stato sicuramente tra i migliori, probabilmente il migliore di tutti gli esordienti", ha ammesso Ferdinando Cannizzo, Responsabile delle Ferrari che corrono le gare Endurance.

"Le prestazioni sono state brillanti, non solo sul giro secco, ma soprattutto in ogni circuito ad alta efficienza aerodinamica".

"La stagione 2024 sarà certamente più impegnativa, sia per l'alto numero di concorrenti, quasi triplicato rispetto alla stagione passata, ma anche perché gli altri hanno alle spalle un anno di esperienza".

"I nostri obiettivi non cambiano, punteremo sempre a vincere e sappiamo che per riuscirci dobbiamo approcciare la stagione come abbiamo sempre fatto: massima umiltà e rispetto per gli avversari, coscienti del fatto che per raggiungere il successo dovremo fare meglio dello scorso anno".

Ferdinando Cannizzo, Ferrari Head of Endurance Race Cars Photo by: Ferrari

In Ferrari si è sempre detto che prima di modificare la 499P spendendo jolly per nuove omologazioni era bene arrivare all'estrazione del massimo potenziale, che ancora non è stato raggiunto.

"Durante i mesi invernali abbiamo sviluppato la vettura sfruttando e ottimizzando il pacchetto che attualmente è a notra disposizione".

"L'obiettivo è duplice: da un lato ovviamente andranno migliorate le prestazioni e l'affidabilità della 499P, ma dall'altro comprendere a pieno le sue debolezze intervenendo non solo sulla messa a punto, ma anche con operazioni strutturali e definitive".

Quest'anno il calendario offre diverse piste nuove, a cominciare da Lusail e proseguendo con Imola, San Paolo ed Austin; alcuni di questi non sono neanche mai stati visti prima per dei test, e la sfida si fa sempre più intricata ed interessante.

"E' difficile fare delle previsioni sulle nuove piste del 2024 in questo momento, anche perché non sappiamo dove e come i nostri rivali hanno sviluppato la loro auto".

"Guardando alle caratteristiche della 499P, credo che il Qatar e probabilmente pure Austin si sposino meglio con la nostra vettura".

Alessio Rovera, François Hériau, Simon Mann, Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon, Vista AF Corse, Ferrari 296 GT3 Photo by: AF Corse

Altra novità del 2024 è la Classe LMGT3, dove all'esordio c'è la 296 nelle mani sempre di AF Corse. La GT3 del Cavallino Rampante ha alle spalle un anno di corse e sviluppo, con alcuni traguardi importanti già raggiunti, ma anche per lei la crescita è in continua ascesa.

"Nella prima stagione di debutto è arrivata la vittoria alla 24h del Nurburgring, per cui le aspettative sono decisamente alte".

"Non dobbiamo dimenticare che nel WEC il numero dei concorrenti è alto e i Costruttori coinvolti sono decisamente tanti, probabilmente il numero maggiore dal 2019".

"Sappiamo che sarà difficile, ma come per la 499P ci siamo concentrati sull'ottimizzazione del pacchetto attuale e siamo convinti di avere ancora ampi margini di miglioramento, per cui c'è la convinzione che i risultati arriveranno".