WEC | Ancora ritardi in Qatar: ecco nuovi orari per il Prologo

Cambia ancora il programma del Prologo che i protagonisti del FIA World Endurance Championship affronteranno nelle giornate di lunedì e martedì in Qatar.

Dopo il rinvio delle prove collettive che avrebbero dovuto tenersi tra oggi e domani, i team hanno cominciato a ricevere vetture e materiali nel pomeriggio, in arrivo coi trasporti d'emergenza dopo che le navi cargo erano state costrette a cambiare percorso per i vergognosi tumulti geopolitici che stanno avendo luogo nel Canale di Suez.

I container però non viaggiano tutti assieme e qualcuno ancora è indietro coi preparativi e allestimenti dei box e delle auto - in particolare le squadre di categoria LMGT3, ma anche la Cadillac tra le Hypercar - per cui in accordo con gli organizzatori si è deciso di rivedere nuovamente i piani.

Il nuovo programma prevede ora due sessioni tra pomeriggio e sera di lunedì 26 febbraio e una seconda nella mattina di martedì 27, di fatto togliendo solamente un'ora di attività in pista rispetto a quanto comunicato nella giornata di venerdì.

Per il momento non ci sono ulteriori modifiche al programma del weekend di gara, con la 1812 Km del Qatar che scatterà alle ore 9;00 italiane di sabato 2 marzo.

Preparazione Photo by: JEP / Motorsport Images

PROLOGO - GLI ORARI ITALIANI

Non ci sarà per il momento la diretta TV, ma le attività sul tracciato del Medio Oriente potranno essere seguite tramite il Live Timing disponibile su fiawec.tv e AlKamel System. Ecco gli orari tenendo conto delle due ore di differenza che abbiamo con Doha.

Lunedì 26 febbraio

Sessione 1: 10;00-15;00

Sessione 2: 16;00-21;00

Martedì 27 febbraio

Sessione 3: 7;00-10;00