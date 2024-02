WEC | Il ritardo dei trasporti in Qatar mette a rischio il Prologo

Il Lusail International Circuit a Doha dovrebbe ospitare i test ufficiali pre-stagione del 2024 dal 24 al 25 febbraio, una settimana prima del round di apertura del campionato, in programma il 2 marzo. Tuttavia, i due giorni di test potrebbero essere rinviati perché alcuni team stanno aspettando che arrivino le loro auto e attrezzatura via mare.

In un comunicato diramato da WEC, è stato spiegato che ci si aspetta ritardi fino a 48 ore per spedire i container in Qatar. La nota aggiunge che il Prologo già programmato potrebbe essere modificato in base a come evolve la situazione giovedì e venerdì.

“A causa di perturbazioni in corso nella rotta di navigazione nel Mar Rosso, è in ritardo la spedizione di alcuni container verso il Qatar, dove è in programma il round di apertura del FIA World Endurance Championship”, si legge nel comunicato.

“Il campionato prevede un ritardo di 24-28 ore sull’arrivo di alcuni carichi al circuiti e tiene aggiornati i team con regolarità sui progressi. Dunque, il programma del Prologo potrebbe variare e si aspetta a breve una decisione”.

Pitlane atmosphere Photo by: Paolo Belletti

Dei ritardi simili avevano costretto gli organizzatori della 24 Ore di Dubai a cambiare la data del suo evento 2024 originariamente pianificato per il 13 e 14 gennaio. Un ritardo di 14 giorni ha fatto sì che l’evento si svolgesse in concomitanza con la 24 Ore di Daytona, round di apertira dell’IMSA SportsCar Championship.

Riprogrammare il prologo dovrebbe essere un compito relativamente semplice, dato che il paddock WEC sarà già in Qatar per il round di apertura della stagione, la settimana seguente.

Le spedizioni via Mar Rosso sono diventate costose e problematiche dopo che l’organizzazione militare Houthi ha iniziato ad attaccare i trasporti di container nella regione, a novembre dello scorso anno. questo ha causato diversi disagi nel mercato globale, con un calo notevole del traffico nel Canale di Suez.

Il Mar Rosso collega l’Oceano Indiano con il Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, che rappresenta una delle vie d’acqua principali del mondo e riduce la distanza tra Europa e Asia.