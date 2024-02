WEC | BoP Qatar: mazzata di peso per Toyota e Isotta Fraschini

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato la prima tabella di Balance of Performance per l'avvio di stagione 2024, ai nastri di partenza con la 1812 Km del Qatar.

Tutti i valori entreranno in vigore a cominciare dai test del Prologo in programma il fine settimana del 24-25 febbraio, per poi essere ribaditi - salvo cambiamenti in corso d'opera da parte dei tecnici di FIA e ACO - per la gara di Lusail del 2 marzo.

La grande novità di quest'anno riguarda l'aumento della zavorra da applicare sul peso minimo (1030 Kg) delle vetture di Classe Hypercar - ossia LMDh e LMH - che ora sarà di 70 Kg in totale, ovvero 20 Kg in più rispetto al 2023.

Questo va subito a colpire la Toyota, che si ritroverà a correre su 1089 Kg, potendo sfruttare una potenza massima di 510 kW e 914 MJ di energia per stint, con attivazione della trazione integrale tramite sistema ibrido fissata all'asse anteriore dai 190 km/h in su, sia in condizioni d'asciutto che sul bagnato.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C Photo by: Isotta Fraschini

Interessante notare che il secondo prototipo LMH più pesante in griglia sarà l'esordiente Isotta Fraschini: alla Tipo 6 LMH-C gestita dal Team Duqueine è stato dato un peso totale di 1085 Kg, ma beneficiando di una potenza massima maggiore rispetto alle GR010 Hybrid pari a 514 kW, oltre a 917 MJ di energia per stint, con attivazione dell'ibrido a 190 km/h, uguale alla Toyota e anche alla Ferrari.

Le 499P, che quest'anno sono tre per via della privata iscritta da AF Corse, gareggeranno sui 1075 Kg, con 503 kW di potenza massima e 902 MJ di energia per stint da sfruttare.

La Peugeot si presenterà con la 9X8 in versione 2023, quindi senza alcuna novità come ala posteriore e ruote di dimensioni differenti; non ci saranno pesi aggiuntivi per il prototipo del Leone, che potrà attivare la trazione integrale dai 150 km/h, con 520 kW di potenza massima e 904 MJ di energia per stint a disposizione.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini Squadra Corse

Passando invece alle vetture LMDh, la più leggera è la Cadillac con 1032 Kg, potendo contare su 499 kW di potenza massima e 890 MJ di energia. La sua rivale del 2023, la Porsche 963, è a 1048 Kg, con 505 kW di potenza e 900 MJ di energia.

Ci sono poi i modelli al debutto assoluto nella categoria del Mondiale e qui la più penalizzata in termini di peso è la Alpine, costretta a girare su 1070 Kg, con 510 kW di potenza massima e 909 MJ di energia per stint.

10 Kg in meno rispetto alla A424 li ha la BMW M Hybrid V8, a quota 1060 Kg contando su 506 kW di potenza massima e 904 MJ di energia, mentre la Lamborghini, alla sua primissima uscita con il team Iron Lynx, avrà una SC63 da 1041 Kg, 502 kW di potenza massima e 895 MJ di energia da utilizzare.

Vista AF Corse, Ferrari 296 GT3 Photo by: AF Corse

Nella nuovissima Classe LMGT3 le tabelle includono pesi, parametri per la potenza ed energia massima per stint, e inclinazione dell'ala posteriore, oltre all'altezza da terra fissata per tutti a 50mm.

La vettura più pesante di tutte è la Lexus a quota 1345 Kg, seguita a 1332 Kg dalla Lamborghini, che è 1 Kg in più di Corvette e Ferrari.

1327 sono i Kg assegnati alla McLaren, che dietro ha Ford a 1326 Kg e BMW a 1321 Kg.

Aston Martin con 1318 Kg e Porsche sui 1315 Kg risultano invece essere le GT3 più leggere tra i 9 marchi rappresentati nella categoria.

Come da regolamento, verranno infine assegnate le zavorre in base ai risultati conseguiti nell'arco della stagione e le posizioni in campionato occupate gara per gare.

La relativa tabella attualmente risulta vuota e questi valori appariranno dal secondo evento del calendario.

Akkodis ASP, Lexus RC F GT3 Photo by: AKKA-ASP

Infine per le due Classi i gommisti dedicati - Michelin per le Hypercar e Goodyear per le LMGT3 - hanno fornito i valori delle pressioni da utilizzare e i gradi di campanatura negli assetti dei mezzi.

In un documento a parte, FIA e ACO hanno poi evidenziato che le comunicazioni radio tra team e macchine in pista dovranno avvenire esclusivamente in inglese,

salvo circostanze eccezionali o di autorizzazioni particolari concesse dal Comitato WEC.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni, i Commissari Sportivi provvederanno a comminare sanzioni a loro discrezione.

WEC - 1812 Km del Qatar: BoP HYPERCAR

WEC - 1812 Km del Qatar: BoP LMGT3

WEC - 1812 Km del Qatar: Pressioni e Camber Prologo

WEC - Comunicazioni Radio