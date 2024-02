WEC | Toyota si è rifatta gli... occhi per guardare a Le Mans

Ancora qualche giorno e la Toyota darà ufficialmente inizio alla difesa dei titoli nel FIA World Endurance Championship, con la stagione 2024 che scatterà in Qatar prima con il Prologo del prossimo fine settimana e poi con la 1812 Km del 2 marzo.

Ogni anno la sfida si fa sempre più intensa in Classe Hypercar, a maggior ragione in questo che vedrà i giapponesi incrociare nuovamente le armi contro Ferrari, Porsche, Peugeot e Cadillac, ma anche coi nuovi arrivati di Isotta Fraschini, Alpine, Lamborghini e BMW.

Confermatissimo il trio di piloti Campione in carica - Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - a bordo della GR010 Hybrid #8, mentre sulla #7 farà suo esordio Nyck De Vries assieme a Mike Conway e Kamui Kobayashi.

Oltre alla nuovissima livrea nera, le Hypercar nipponiche si presenteranno a Lusail reduci da test invernali mirati a lavorare sul miglioramento dell'affidabilità attraverso modifiche dettagliate a componenti interni selezionati e soprattutto ai fanali anteriori.

Grazie alle indicazioni dei piloti, i LED ora garantiranno migliore visibilità sul bagnato e di notte, e meno riflessi, mentre ci sarà anche un piccolo cambiamento nella carrozzeria e serbatoio, dato che ad Austin e in Brasile il rifornimento avverrà dal lato di sinistra.

Per il resto vige la regola del 'squadra che vince non si cambia' (a parte per l'arrivo di De Vries al posto di José María López e del nuovo Direttore Tecnico, David Floury, in sostituzione di Pascal Vasselon) e a Lusail sarà molto interessante vedere come si comporteranno le Toyota contro la nuova concorrenza, pur appesantite dal nuovo BoP.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Photo by: Toyota

"La competizione in Classe Hypercar sarà più dura che mai in questa stagione e non vediamo l'ora di affrontarla - sottolinea Kobayashi, che ricoprirà ancora il ruolo di Team Principal - Sarà più difficile avere successo, ma questo lo rende ancora più speciale e tutti sono molto motivati".

"L'anno scorso abbiamo vinto il Mondiale, ma mancando la vittoria a Le Mans, che è il nostro obiettivo principale per quest'anno. Nelle gare endurance, il successo non è solo una questione di prestazioni; è necessario un lavoro di squadra con tutti i meccanici, gli ingegneri e i piloti che lavorano alla perfezione".

"Contro una concorrenza così agguerrita, dobbiamo impegnarci ancora di più e abbiamo bisogno di un lavoro perfetto da parte di tutti; questa è la sfida di questa stagione. La nostra esperienza è un vantaggio e ci siamo preparati intensamente per questa stagione, quindi penso che siamo pronti".

"Ora, a partire dal Qatar, il fattore più importante è che tutti i membri del team, compresi i piloti, lavorino insieme come un'unica squadra, con grande impegno e con le nostre migliori prestazioni".