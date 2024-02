WEC | Alpine: in Qatar sarà un battesimo di fuoco da scoprire

Per la Alpine si avvicina il debutto nel FIA World Endurance Championship con la sua nuovissima A424 LMDh e le due settimane che si svolgeranno in Qatar saranno una sorta di doppio test.

Il marchio francese torna in azione nella Classe Hypercar con un prototipo ibrido che ha percorso già parecchi km nelle prove invernali e si appresta ora ad incrociare le armi per la primissima volta contro i rivali di categoria.

Le vetture #35 di Paul-Loup Chatin/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi e #36 di Mick Schumacher/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxivière scenderanno in pista sul Lusail International Circuit questo weekend per la due giorni di Prologo dove verranno raccolti dati importantissimi in vista della 1812 Km del Qatar che darà il via alla stagione 2024 il 2 marzo.

Alpine A424 LMDh Photo by: Alpine

"Non vediamo l'ora di arrivare in Qatar per i primi impegni del calendario. È il nostro primo vero test dopo la fase di sviluppo e sappiamo che sarà una grande sfida, ma dobbiamo anche apprezzare l'importanza di schierare due vetture nel campionato. Questo momento premia l'enorme sforzo collettivo compiuto da tutto il team", ha dichiarato Philippe Sinault, Team Principal Alpine Endurance Team.

"Tuttavia, essere in Qatar non è l'obiettivo in sé, e sappiamo che abbiamo ancora molta strada da fare in questa stagione di apprendimento".

"Abbiamo iniziato a mettere a punto i nostri preparativi al simulatore la scorsa settimana in vista del Prologo e di un evento davvero impegnativo: una gara di 10h su una pista estremamente particolare per quanto riguarda l'usura degli pneumatici, come hanno sperimentato i nostri colleghi della F1".

Alpine A424 LMDh Photo by: Alpine

Bruno Famin, Vice Presidente di Alpine Motorsports, aggiunge: "Non è ancora un battesimo di fuoco, ma ci siamo quasi! Questa sarà la nostra prima sessione di test in condizioni reali, con tutti i nostri rivali in pista e sappiamo di avere molto da imparare a tutti i livelli".

"La priorità sarà quindi quella di sfruttare al meglio il tempo a disposizione in pista per lavorare, tra l'altro, sull'assetto, sia per il telaio che per i sistemi, per far lavorare insieme il team tecnico e gli equipaggi trovando i giusti automatismi, e per capire i pneumatici su questa pista così atipica".

"Tutto il team sta lavorando sodo per rendere questa sessione il più produttiva possibile. La strada è ancora lunga, ma confido nell'impegno di tutti, dai meccanici ai piloti".