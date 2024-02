WEC | Prologo rimandato di due giorni: si gira lunedì e martedì

Il Prologo del FIA World Endurance Championship è stato ufficialmente spostato di due giorni rispetto al programma originale previsto in Qatar.

I test collettivi della serie avrebbero dovuto cominciare nella giornata di sabato, ma i ritardi nelle spedizioni del materiale di alcuni team hanno avuto un impatto nella preparazione, per cui FIA e ACO hanno optato per rimandare l'inizio delle prove all'inizio della prossima settimana, quindi lunedì e martedì.

Come anticipato, il tutto è stato innescato dai tumulti geopolitici che ormai da un paio di mesi stanno mettendo a dura prova i trasporti via mare che attraversano il Canale di Suez.

La 24h di Dubai aveva subìto un ritardo proprio per questo motivo, così come le prove del Mondiale Superbike, e anche il WEC si è trovato in difficoltà nell'attraversamento del Mar Rosso, dovendo quindi virare su Jeddah e proseguire tramite camion verso Doha, in un viaggio di almeno 15 ore.

Alcune squadre erano già presenti sul tracciato di Lusail avendo svolto i test privati sulla medesima pista o su circuiti vicini come quello di Dubai nelle settimane scorse, anche se la maggior parte delle vetture di Classe LMGT3, relativi ricambi e i materiali per allestire i box debbono ancora arrivare.

Si è quindi deciso di lasciare le giornate di sabato e domenica libere in modo da consentire ai concorrenti di terminare i preparativi, per poi scendere in pista nei giorni successivi.

Container coi materiali dei team Photo by: JEP / Motorsport Images

PROGRAMMA

Non ci sarà per il momento la diretta TV, ma le attività sul tracciato del Medio Oriente potranno essere seguite tramite il Live Timing disponibile su fiawec.tv e AlKamel System.

Il Prologo farà da antipasto alla 1812 Km del Qatar che - salvo imprevisti ed ulteriori modifiche al programma - si terrà il 2 marzo, con inizio delle prove nella giornata di giovedì 29 febbraio e Qualifiche di venerdì.

Tenendo conto delle 2 ore di fuso che ci separano da Lusail, vediamo in dettaglio quali sono gli orari italiani previsti per le attività in tracciato.

Lunedì 26 febbraio

Sessione 1: 6;30-10;00

Sessione 2: 12;00-15;00

Sessione 3: 16;30-20;00

Martedì 27 febbraio

Sessione 4: 7;00-11;00