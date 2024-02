WEC | Prologo, Sessione 2: Porsche-Ferrari ok, Toyota gira tanto

La notte ha ormai avvolto Lusail e va in archivio anche la seconda Sessione di Prologo che i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno sfruttato benissimo nell'arco delle 5 ore a disposizione.

Ci sono state giusto cinque interruzioni, non troppo lunghe fra l'altro, con una Virtual Safety Car e una Safety Car unite a tre bandiere rosse; queste sono state sventolate per le uscite di pista di Thomas Flohr sulla Ferrari 296 #54 di AF Corse dopo pochi minuti ed Harry Tincknell con la Porsche 963 #99 di Proton Competition.

Infine anche un paio di gatti sono entrati sul tracciato in prossimità della curva 10 costringendo i commissari a fermare le operazioni per recuperare i poveri animali.

Sta di fatto che tutte le squadre hanno cercato di mettere insieme più giri possibili alternando i loro tre piloti e in testa alla Classe Hypercar vediamo le vetture LMDh incrociare le armi contro le Ferrari.

#12 Hertz Team Jota Porsche 963: William Stevens, Callum Ilott, Norman Nato Photo by: JEP / Motorsport Images

La Porsche #12 di Jota ottiene il crono di riferimento in 1'40"541 grazie a Callum Ilott, che è in equipaggio con Stevens/Nato, mentre il suo compagno di squadra Jenson Button è terzo sulla #38 condivisa con Rasmussen/Hanson.

Fra le due 963 si infila la 499P #50 col miglior tempo siglato da Antonio Fuoco a poco più di un decimo dal leader, mentre la #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi termina quarta a +0"4 dalla vetta.

Top5 per la Cadillac di Bamber/Lynn/Bourdais, mentre a quasi 1" dalla vetta c'è la Ferrari #83 di AF Corse, che dietro si tiene la Peugeot #93, la Porsche #5 del Team Penske e la BMW #15 del Team WRT in una bella alternanza di marchi.

Come detto, la caccia al miglior tempo in realtà non è stata effettuata con decisione e scendendo troviamo le Toyota al 13° e 16° posto, ma con ben 138 e 127 passaggi messi insieme, ovvero il numero maggiore della categoria.

Le GR010 Hybrid in mezzo si ritrovano la Porsche #99 di Proton e la Lamborghini #63 della Iron Lynx che girano in 1'42"6, con le Alpine alle spalle delle giapponesi.

Fanalino di coda è la Isotta Fraschini, che ha utilizzato queste prove in maniera proficua per raccogliere dati con la nuova scocca alleggerita e mai provata prima, ma soprattutto dando modo ad Antonio Serravalle e Carl Bennett di effettuare i primi giri con la Tipo 6 LMH-C #11 preparata dal Team Duqueine, seguendo le indicazioni del loro capitano, Jean-Karl Vernay.

#59 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo: James Cottingham, Nicolas Costa, Gregoire Saucy Photo by: Shameem Fahath

In Classe LMGT3 la McLaren #59 di United Autoports balza praticamente subito in testa e non si stacca più da lì; 1'54"480 è il tempo di riferimento ottenuto da Grégoire Saucy, per qualche centesimo meglio di Davide Rigon armato della Ferrari 296 #54 di AF Corse, seguito a ruota dalla Lexus #87 del team Akkodis-ASP.

Anche qui c'è varietà di marchi nelle prime piazze perché la Aston Martin #27 di Heart of Racing e la Corvette #82 di TF Sport concludono in Top5 con un paio di decimi di ritardo.

La migliore delle Lamborghini Huracan è la #60 di Iron Lynx ottava, la #85 delle Iron Dames si mette decima a poco meno di 1"; le vetture del Toro sono separate dalla Ferrari #55 di AF Corse.

Le BMW #31 e #46 di WRT sono al 12° e 13° posto: Valentino Rossi ha completato 35 giri con il suo miglior tempo personale di 1'56"552, quasi ad 1" da quello di riferimento dell'equipaggio firmato da Maxime Martin.

Più indietro le Porsche di Manthey EMA e Pure Rxcing, intente a girare tanto senza cercare di attaccare il primato come ammesso dai due team, e le Ford Mustang di Proton Competition che hanno avuto qualche noia di troppo, stesso discorso che si deve fare per la McLaren #95 di United che ha messo insieme solo 28 giri.

Adesso tutti a dormire e Prologo che prosegue martedì mattina con la Sessione 3 prevista dalle 8;00 alle 11;00 orario italiano.

La Sessione 4 andrà in scena dalle 12;00 alle 15;00 e sarà riservata solamente alle squadre che non hanno girato nella Sessione 1 di lunedì.

FIA WEC - Prologo: Sessione 2