WEC | La Vector Sport firma Bourdais per il 2022

La Vector Sport piazza il secondo colpo con Sébastien Bourdais per l'esordio nel FIA World Endurance Championship.

La nuova squadra inglese sarà in azione in Classe LMP2 con la Oreca 07-Gibson che aveva scelto di affidare a Nico Müller come primo concorrente del 2022.

Oggi è giunta la conferma che il compagno di squadra dello svizzero sarà il francese, grande esperto di prototipi essendo pilota della Chip Ganassi Racing nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, oltre che volto noto al mondo della IndyCar.

"E' difficile fare previsioni su cosa possiamo aspettarci, dato che la Classe LMP2 si preannuncia folta e competitiva - afferma Bourdais - Siamo tutti molto simili in termini di mezzi, ma sarà davvero bello avere Nico come compagno in questa grande esperienza".

Vector Sport, Oreca 07-Gibson LMP2 Photo by: FIA WEC

"Conosco Gary Holland da quando ho gareggiato a Le Mans nel 2020 con Risi Competizione, appena mi ha chiamato ho subito avuto interesse per questa proposta. Sarà fantastico correre la 24h con un prototipo e il progetto della Vector Sport si sposa benissimo con quello della Cadillac CGR. Il mio 2022 sarà molto impegnativo, ma non vedo l'ora di cominciare".

Il capo Holland ha aggiunto: "Siamo davvero entusiasti di avere Séb con noi all'esordio perché ha grande esperienza in diversi tipi di corse e sarà fondamentale per una squadra giovane come la nostra".

"Vogliamo ringraziare anche Cadillac e Chip Ganassi Racing per avergli dato modo di firmare anche per noi e lavorare assieme nel WEC".