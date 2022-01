WEC | WRT raddoppia per il 2022, Gelael e Andrade primi piloti

Il Team WRT raddoppia il suo impegno per la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Dopo aver vinto il titolo l'anno scorso, il team belga schiera due Oreca 07-Gibson in Classe LMP2, intraprendendo una nuova collaborazione con il RealTeam Racing per la seconda vettura.

Sulla #31 il primo pilota confermato è Sean Gelael, mentre al volante della #41 - iscritta come RealTeam by WRT ci sarà Rui Andrade. I nomi degli altri quattro concorrenti che affiancheranno l'indonesiano e l'angolano si sapranno più avanti.

"Sono contentissimo di unirmi al Team WRT, squadra che ha una grande storia e che all'esordio nella serie ha vinto tutto - sono le parole di Gelael - Spero di poter contribuire in questa stagione a vincere di nuovo il titolo, che è anche il mio obiettivo, dopo averlo sfiorato nel 2021 lottando proprio contro il Team WRT. Conosco la loro passione e sono molto felice di essere con Vincent Vosse e i suoi ragazzi. Diamoci da fare".

Andrade aggiunge: "Sono estremamente felice, salire nel Mondiale era un mio sogno e quale modo migliore per farlo che unirsi ai Campioni in carica della LMP2 e ai vincitori di Le Mans! Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese al più alto livello di gare automobilistiche. Non vedo l'ora che inizi la stagione".

#70 Realteam Racing Oreca 07 - Gibson: Esteban Garcia, Loic Duval, Norman Nato Photo by: JEP / Motorsport Images

Il team principal di WRT, Vincent Vosse, ha detto: "La prima stagione in LMP2 è stata fantastica, ma ora la sfida è ancor più grande perché dobbiamo confermare i risultati ottenuti. Ci stiamo già lavorando duramente su tutti i fronti, preparandoci al meglio, con determinazione e motivazione, oltre che la necessaria umiltà, sapendo che non si può controllare tutto".

"Siamo felici di confermare che avremo due vetture iscritte, una delle quali in collaborazione con RealTeam Racing. È un piacere iniziare questa collaborazione con Esteban Garcia e la sua squadra; è un vero appassionato di corse e lo ringrazio per il sostegno e passione. Con Sean e Rui abbiamo due giovani talenti della scena LMP2, diamo loro il benvenuto e siamo sicuri che ci aiuteranno a crescere ulteriormente".

Esteban Garcia, proprietario del RealTeam Racing, ha chiosato: "Dopo aver partecipato al WEC come gentleman driver l'anno scorso, la mia agenda professionale mi impedirà di farlo quest'anno. Ma la passione del RealTeam Racing per le corse automobilistiche rimane intatta. Ecco perché sono felice di questa collaborazione con WRT! Con Vincent condividiamo valori comuni, in particolare quello di essere coinvolti in un motorsport sempre più sostenibile".