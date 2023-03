WEC | Ferrari, ora è presto per parlare della 499P in IMSA

Carica lettore audio

In casa Ferrari la concentrazione, per ora, è tutta sul FIA World Endurance Championship, che una settimana fa ha visto esordire la nuovissima 499P alla 1000 Miglia di Sebring ottenendo Pole Position e terzo posto.

La Hypercar del Cavallino Rampante è stata preparata in primis per il Mondiale, mentre per altri impegni agonistici al momento non ci sono discorsi sul tavolo.

In Florida era grande l'attesa non solo per la prima uscita del prototipo di Maranello contro i rivali, ma anche per capire se ci sarà o meno un futuro a Stelle e Strisce, in particolar modo nell'IMSA SportsCar Championship e alla 24h di Daytona nel 2024.

"Sinceramente, il nostro futuro nell'IMSA non è un argomento che stiamo trattando in questo momento, chiaramente parliamo di un campionato importante che probabilmente verrà preso in considerazione, ma il WEC è il più importante e preferiamo andare per gradi", ha spiegato Antonello Coletta, Responsabile delle Attività Sportive di Ferrari, ai giornalisti presenti a Sebring, fra cui Motorsport.com.

"Nel 2023 faremo solo WEC e nel 2024 vedremo, ma credo che nella prima di metà stagione sia impossibile fare una valutazione. Probabilmente ne parleremo dopo la 24h di Le Mans".

Oltre a questo, bisognerà capire quando e se l'IMSA accetterà l'introduzione delle Hypercar nella sua Classe GTP riservata ai prototipi di nuova generazione, che per il momento ammette le LMDh.

Sotto questo aspetto, ovviamente, la tanto pubblicizzata convergenza tra FIA WEC, ACO ed IMSA aprirebbe uno sbocco professionale e commerciale oltreoceano anche ai Costruttori che hanno scelto il concetto LMH.

Per la Ferrari, ad esempio, il mercato americano è molto importante e il fatto di avere un team di riferimento come Risi Competizione è certamente una base solida dalla quale eventualmente partire, anche se per il momento Coletta ribadisce che ogni discorso in merito è prematuro.

"L'interesse per gli Stati Uniti è normale perché è il primo e più grande mercato per la Ferrari, per noi le questioni commerciali sono le più importanti dato che vendiamo auto stradali".

"Risi Competizione è uno dei riferimenti più importanti per noi negli Stati Uniti. Ma non sappiamo se, come squadra, è interessata ai prototipi. Per il momento è un team concentrato totalmente sul programma GTD PRO e abbiamo dato loro due dei nostri piloti ufficiali".

"L'anno scorso hanno vinto l'Endurance Cup , ma per il futuro non so se c'è l'idea da parte loro di fare qualcosa in Classe GTP. E in secondo luogo non conosciamo ancora il nostro eventuale programma IMSA, dunque non è cosa di cui parlare oggi".

Nel frattempo gli uomini di Ferrari e AF Corse sono tornati in pista in quel di Spa-Francorchamps, dove in questi giorni hanno sfruttato il tempo a disposizione per ulteriori test in vista delle prossime gare del FIA WEC, con Portimao prevista fra un mese, seguita proprio dalla tappa sulle Ardenne a maggio. Presente in Belgio anche la Porsche con la 963.