WEC | Prove al banco per Isotta Fraschini, Shakedown dopo Pasqua

La Isotta Fraschini sta portando avanti i test al banco 4WD della sua Tipo 6 LMH Competizione con cui punta ad esordire nel FIA World Endurance Championship per il 2023.

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Milano esattamente un mese fa, i tecnici del reparto corse del glorioso marchio lombardo e quelli di Michelotto Engineering si sono rimessi all'opera per poi cominciare le prove in pista.

Già durante il lancio era stato infatti affermato che l'obiettivo è iscriversi alla 6h di Monza che si svolgerà il 9 luglio, mentre la prima uscita su un tracciato è fissata per il mese di aprile.

In queste settimane, assieme al team Vector Sport che poi dovrà occuparsi della messa a punto della Isotta Fraschini in gara, il motore V6 turbo da 3 litri costruito da HWA (che è abbinato al sistema ibrido di Williams Advanced Engineering) è stato riacceso per tutte le prove al banco presso la sede di AVL, mentre i test aerodinamici avvengono nella galleria del vento di Sauber Engineering.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione Photo by: Isotta Fraschini

Il tutto è stato documentato in un video dove appare la Tipo 6 LMH-C... 'nuda' mentre fa sentire il battito del suo cuore pulsante, sotto gli occhi attenti degli ingegneri che raccolgono tutti i dati telemetrici per fare sì che ogni cosa possa essere in ordine per lo Shakedown, previsto circa a metà aprile una volta concluse le festività pasquali, sul circuito di Vallelunga.

"Attualmente posso dire che il progetto è superbo, l'auto è costruita perfettamente e chi se ne occupa è gente seria con un obiettivo in testa. Devo dire che è bellissimo farne parte", spiega l'ingegner Daniel Spicer di Helix, che sta collaborando al programma durante questa fase di sviluppo.

Sul fronte piloti ancora nessuna novità, ma le trattative sono in corso per trovare poi i tre che faranno parte dell'equipaggio nel FIA WEC.