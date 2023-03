24h di Le Mans | Rast e Taylor con Farano in Tower-TDS

Carica lettore audio

La Tower Motorsports ha definito l'equipaggio con cui si presenterà al via della 24h di Le Mans del Centenario che si terrà il 10-11 giugno.

La squadra americana, invitata dall'Automobile Club de l'Ouest per correre con la sua Oreca in Classe LMP2, ha raggiunto un accordo con Ricky Taylor e René Rast, che affiancheranno così il capo John Farano.

La 07-Gibson, nell'iconica livrea Vaillante, verrà preparata in collaborazione con TDS Racing e sarà in azione con il #13 sulla fiancata e darà la caccia al successo nella categoria PRO/AM nella gara francese valevole come quarto round della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

#13 Tower Motorsports, TDS Racing, Oreca 07-Gibson LMP2 Photo by: TDS Racing

"Siamo molto felici di supportare John Farano e il suo team per il Centenario della 24 Ore di Le Mans, TDS Racing parteciperà a questo mitico evento per il dodicesimo anno consecutivo", ha dichiarato il responsabile della compagine francese, Xavier Combet.

"Il nostro obiettivo è quello di sfruttare la nostra conoscenza dell'evento per cercare di vincere la competitiva Classe LMP2 PRO/AM con Tower Motorsports. Non ho dubbi che anche Ricky Taylor e René Rast saranno due ottimi alleati per aiutarci a raggiungere questo obiettivo".

Farano è carichissimo: "Gareggiare nella famosa 24 Ore di Le Mans, e in particolare nell'edizione di quest'anno in cui ricorre il Centenario dell'evento, è un onore e un sogno che pochissimi piloti al mondo avranno il privilegio di realizzare".

"Questa è una gara che tutti i piloti del mondo vogliono vincere e credo fermamente che Tower Motorsports e TDS Racing abbiano le risorse per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo due team altamente qualificati che uniscono le loro forze, il che porterà ad una delle auto meglio preparate, supportata da un equipaggio con grande voglia di lavorare e che sarà pronto a competere ai massimi livelli".

"Sono assolutamente entusiasta di essere affiancato da Ricky e René, che non solo aggiungono leadership al nostro team, ma sono anche due piloti di livello mondiale che mi sento molto fortunato ad avere come compagni".

Molto contento anche Taylor: "Sono entusiasta di annunciare che tornerò a correre la 24h di Le Mans per il 100° anniversario della gara con Tower Motorsports e TDS Racing in LMP2. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro".