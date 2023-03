WEC | Ferrari, è una 499P...ole straordinaria: "Sforzi ripagati"

Carica lettore audio

La Ferrari bagna l'esordio della 499P nel FIA World Endurance Championship con una straordinaria Pole Position conquistata da Antonio Fuoco nelle Qualifiche della 1000 Miglia di Sebring.

I 15' di sessione andati in scena in Florida venerdì quando ormai in Italia era già notte hanno regalato una battaglia stupenda in termini cronometrici tra la Rossa gestita da AF Corse e le Toyota Campioni del Mondo.

Le GR010 Hybrid, evidentemente, hanno giocato a nascondino pensando di essere le uniche a fare le furbe tra le LMH, senza fare i conti con qualcun altro, pronto a sferrare una zampata... bruciante. Fuoco, nello specifico - scusate il gioco di parole, praticamente obbligato - che ha fermato il tempo su un 1'45"067 che mai si era visto nell'arco dell'evento, né da parte delle Toyota e né tantomeno dalle Ferrari.

La prestazione del calabrese ha emozionato i tifosi a casa, sugli spalti dell'International Raceway americano e specialmente gli uomini del Cavallino Rampante, arrivati predicando calma e pazienza per un progetto ostico e ancora giovane come quello della 499P, ma evidentemente competitivo in termini di velocità pura.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco Photo by: JEP / Motorsport Images

“Aver ottenuto la Pole Position è davvero incredibile, voglio ringraziare tutto il team impegnato qui e che ha lavorato a Maranello per lo sforzo straordinario degli ultimi otto mesi; sono orgoglioso di tutti loro, e non vedo l’ora di gareggiare", dichiarato Fuoco sceso dal prototipo #50 che condivide con Nicklas Nielsen e Miguel Molina, raccontanto quanto sia stato difficile realizzare il giro pressoché perfetto al tramonto.

“Sentivo che avevo fatto un buon giro e quando sono arrivato all'ultima curva ho buttato la macchina dentro, non vedendo bene dove fossi perché avevo il sole negli occhi. L' è stata dura, ma avevo dei riferimenti dalle Prove Libere. Ho corso un rischio sulle sconnessioni, ma alla fine ha funzionato".

"Le temperature sono scese abbastanza velocemente e abbiamo migliorato molto sfruttando le condizioni della pista. Avevamo provato a simulare la Qualifica in mattinata nelle Libere, ma era stata dura non trovarsi nel traffico. In Qualifica abbiamo mostrato il nostro potenziale e messo assieme tutto, è stato sufficiente".

"In gara partiremo davanti e cercheremo di fare del nostro meglio, consapevoli che sarà lunga e si disputerà su un tracciato come Sebring molto impegnativo per la vettura. Nella corsa uno dei fattori-chiave sarà la gestione delle gomme, considerate le alte temperature del pomeriggio”.

Certamente affrontare una 1000 Miglia che dura 8 ore è ben diverso che spingere al massimo per un giro lanciato, con la marea di incognite ed insidie che comporta oggi una corsa endurance.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Intanto però i sorrisi e le soddisfazioni sono doverose per gli alfieri del Cavallino Rampante, che hanno la 499P #51 quarta alle spalle delle Toyota con il trio formato da Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.

Una piccola amarezza resta in bocca proprio al piemontese Campione del Mondo GTE, il quale ha commesso una lieve sbavatura che gli è costata decimi preziosi: “Sono contento per il team, abbiamo ottenuto una Pole Position con una vettura e una seconda fila con l’altra, è un ottimo inizio di stagione".

"Ci siamo qualificati prima e immediatamente dopo le Toyota, che rappresentano il punto di riferimento nella classe Hypercar. Le prestazioni della nostra vettura sono buone, ma sappiamo che la 1000 Miglia di Sebring è una gara molto impegnativa dove l’affidabilità sarà un aspetto essenziale”.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Il responsabile delle Attività Sportive GT, Antonello Coletta, intanto coccola i suoi ragazzi, continuando sempre a predicare calma: “Non sono molte le occasioni in cui un risultato si può definire storico, ma questa volta credo si possa utilizzare questo aggettivo".

"La strada è lunghissima, la gara sarà molto difficile, ma oggi vogliamo celebrare questa straordinaria prestazione in qualifica perché ripaga dei grandi sacrifici che la squadra, i piloti e tutto il gruppo di lavoro hanno fatto in questi intensissimi mesi".

"Il risultato è stato possibile grazie alla passione, dedizione e spirito di appartenenza di un team che, prima di tutto, è una grande famiglia”.

A questo punto non resta che attendere l'ora di pranzo statunitense (pomeriggio in Italia, ore 17;00) per godersi quello che è già uno spettacolo unico e che promette tanto altro divertimento.