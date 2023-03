WEC | Musi lunghi in Toyota: "Il nostro giro sembrava da Pole"

Carica lettore audio

La prima Qualifica della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship comincia come quella dello scorso anno, con la Toyota sconfitta.

Mentre 12 mesi fa la cosa poteva anche essere attesa sotto certi punti di vista (Alpine godeva di un Balance of Performance favorevole) per quanto visto da una settimana a questa parte le GR010 Hybrid invece parevano avere le mani sulla Pole Position comodamente, vantando anche qualche decimo in tasca da spendere proprio nell'ultima sessione cronometrata.

E infatti Brendon Hartley ha stampato il tempone in 1'45"281 con la sua #8 che condivide con Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa, seguito a ruota dalla #7 di Kamui Kobayashi, ma ecco che poco dopo è arrivato come un fulmine Antonio Fuoco con la Ferrari 499P #50 a strappare incredibilmente il primato rifilando 0"214 al neozelandese.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

"C'era molta attesa prima delle qualifiche. Il cuore mi batteva e ho provato le stesse sensazioni di quando feci la Hyperpole a Le Mans. Su questa pista ci sono molti punti in cui si può commettere un errore e il sole stava calando, quindi è stato difficile. Ho fatto del mio meglio", ha dichiarato Hartley, che a fine sessione aveva un muso lunghissimo mentre di fianco gli uomini di Ferrari-AF Corse urlavano di gioia e si abbracciavano.

"Ci sono sempre curve in cui pensi che avresti potuto essere un po' più veloce, ma ho creduto di aver fatto un buon giro. La Ferrari invece ne ha fatto uno più veloce, quindi complimenti a loro. Volevamo partire in prima fila ed è stato un lavoro quasi perfetto, ma siamo abbastanza soddisfatti. Ora mi aspetto una gara straordinaria".

In gara le cose potranno sicuramente avere risvolti differenti e in Toyota lo sanno bene; per questo Kobayashi - da ottimo Team Principal oltre che pilota - cerca di tenere tutti sul pezzo.

"Oggi abbiamo fatto del nostro meglio, ma la Ferrari è stata un po' più veloce in Qualifica; hanno fatto un ottimo lavoro. Sapevamo che erano competitivi dopo il Prologo e le sessioni di Prove Libere, e tutti hanno potuto vedere le loro prestazioni in qualifica", sottolinea il giapponese, che correrà assieme a Mike Conway e José Maria Lopez.

"Siamo sicuramente parte di una lotta, e me la sto godendo. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi giorni per mettere a punto le nostre auto per la gara, perché ovviamente si tratta di gare endurance. Venerdì è il giorno più importante per noi".

"Penso che ci siamo preparati bene e siamo in una posizione di partenza promettente, quindi abbiamo grandi possibilità. Sarà una gara emozionante".