WEC | D’station Racing ingaggia Stevenson per il 2023

La D’station Racing ha ingaggiato Casper Stevenson per prendere parte alla stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Il giovane britannico, dotato di licenza Silver, prende il posto di Charlie Fagg (che essendo diventato pilota Gold non poteva più competere in questa categoria) a bordo della Aston Martin Vantage #777 che la squadra giapponese ha iscritto in Classe LMGTE AM in collaborazione con la TF Sport.

Confermati gli altri due concorrenti visti in azione nelle ultime stagioni, ossia i nipponici Satoshi Hoshino e Tomonobu Fujii, dotati rispettivamente di licenze Bronze e Gold.

#777 D' Station Racing Aston Martin Vantage AMR GTE-AM: Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii, Charles Fagg Photo by: JEP / Motorsport Images

"Sono molto emozionato nell'annunciare la nostra partecipazione al FIA World Endurance Championship 2023, siamo onorati di far parte di questa serie e del 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans", ha dichiarato Fujii, che è anche AD di D'station Racing.

"Con il fidato supporto di TF Sport, D'station Racing competerà per ottenere risultati ancora migliori nella sua terza stagione. Voglio ringraziare tutti per il loro continuo sostegno e mi auguro che l'anno sia eccellente".

Il team principal di TF Sport, Tom Ferrier, ha aggiunto: "È stato fantastico vedere D'station Racing sul podio nella gara di casa la scorsa stagione e sono felice di continuare la collaborazione con loro nel WEC".

"Non ho dubbi che sarà un altro anno proficuo per loro e questa volta punteremo a un ottimo risultato alla 24 Ore di Le Mans e ad un piazzamento ancor migliore in campionato!"