ELMS | Kubica punta al titolo LMP2 assieme a TF Sport e AO Racing

Robert Kubica avrà anche un programma in European Le Mans Series per la stagione 2024 grazie all'accordo raggiunto con AO Racing e TF Sport.

Accompagnato dal proprio sponsor Orlen, con cui ha già fissato l'impegno nel FIA World Endurance Championship a bordo della Ferrari 499P iscritta in privato dalla AF Corse, il polacco proseguirà l'avventura anche con la Oreca LMP2, vettura che ben conosce e con cui ha trionfato l'anno passato nel Mondiale.

Sulla 07-Gibson iscritta con il #14 dall'Orlen Team AO by TF ci saranno anche Louis Delétraz, già suo compagno di squadra in WRT nel 2023 e titolato LMP2, e il giovane Jonny Edgar, cresciuto specialmente sulle monoposto come portacolori del Red Bull Junior Team.

"Sono felice di annunciare che mi unirò a TF Sport insieme a Louis, con cui ho corso nel 2021, e a Jonny, un pilota molto giovane e di talento", ha detto Kubica.

"Non vedo l'ora di essere al fianco dell'Orlen Team AO by TF nella prossima stagione 2024 della ELMS, che non sarà certamente facile con molte vetture e formazioni di piloti estremamente competitivi".

"Tornare a correre nel campionato che ho vinto insieme a Louis ci dà molta fiducia, ma sarà sicuramente una competizione dura. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con un nuovo gruppo di persone e una nuova squadra: sono felice di far parte di questo nuovo progetto".

Delétraz aggiunge: "Sono davvero entusiasta, ho già lavorato con Tom Ferrier e il suo team nel 2023 e mi hanno impressionato molto. Tornare in ELMS con Robert significa molto per me dopo che abbiamo vinto il campionato nel 2021".

"Sarà il nostro quarto anno insieme, credo che dovrò iniziare a pensare di comprargli un anello! Inoltre, l'arrivo di Jonny è fantastico: è giovane, veloce e un grande pilota con un futuro brillante davanti a sé. Non ho dubbi che si integrerà perfettamente".

"Infine, sono felice che AO Racing si unisca a noi in questo grande programma. Abbiamo una squadra forte, così come i nostri collaboratori, non vedo l'ora di iniziare".

Carico anche Edgar: "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di una squadra così grande e non vedo l'ora di lavorare con Louis e Robert. Entrambi hanno vinto molte gare in categorie importanti e voglio imparare il più possibile da loro".

"Quest'anno ci saranno delle sfide, poiché si tratta di una nuova categoria e di un nuovo stile di corse per me, ma sono sicuro che TF Sport sia la casa migliore per questo prossimo passo della mia carriera".

Il Team Principal, Tom Ferrier, chiosa: "Questa formazione è fantastica, ha richiesto molto lavoro dietro le quinte per metterla insieme e siamo davvero grati per il supporto di Orlen e AO a questo programma. Abbiamo tre piloti fantastici che non solo sono molto veloci, ma sono anche bravi ragazzi e veri uomini squadra".

"Come squadra abbiamo dimostrato grande velocità e risultati l'anno scorso e nell'attuale Asian Le Mans Series. Sento che ora siamo pronti a fare un passo avanti e a vincere la European Le Mans Series, e questo è il nostro chiaro obiettivo".