WEC | Livrea giallo-nera accattivante per le Corvette di TF Sport

Corvette Racing e TF Sport hanno presentato oggi la livrea delle due Z06 GT3.R che saranno al via del FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

Le nuovissime vetture costruite e sviluppate da Pratt Miller Motorsports per conto della Casa statunitense daranno l'assalto alla neonata Classe LMGT3 preparati dalla TF Sport, sperando di ottenere risultati di rilievo visto che la precedente C8.R ha dominato la scena nell'ultima annata di LMGTE AM conquistando i titoli in palio.

Lo schema di colori scelto per le Corvette è tanto semplice quanto bello e accattivante, come ormai troppo poco spesso accade in un mondo dove la fanno da padroni gli sponsor portando a volte idee davvero discutibili a livello di gusto.

In General Motors e TF hanno invece optato per mostrare il giallo tipico delle vetture americane, unito al nero che mette in risalto in particolare la bandiera a Stelle e Strisce (in bianco e nero) sullo scivolo della presa d'aria superiore nella parte frontale del mezzo.

La Z06 #81 che guideranno Tom Van Rompuy, Rui Andrade ed il pilota ufficiale Charlie Eastwood presenta anteriore e posteriore gialli con inserti a 'V' di tonalità leggermente più scura che riprendono la forma dello stemma di Chevrolet-Corvette, così come la parte centrale dell'auto che è nera, ma vista dall'alto anch'essa con punta rivolta verso il muso.

Colori invertiti invece per la gemella #82 su cui vedremo all'opera Hiroshi Koizumi e Sébastien Baud coadiuvati dal neo arrivato in casa Corvette Racing, Daniel Juncadella, dove è predominante il nero e la sezione centrale gialla.

In questo caso gli inserti a comporre la 'V' sono grigi ed è bella pure la scelta di riprendere questa forma mettendola in risalto sempre con il nero anche per quanto riguarda le prese d'aria laterali che si snodano in prossimità delle portiere.

Su entrambe le macchine l'ala posteriore è nera mostrando in grande lo stemma di TF Sport, nuova squadra di riferimento per Corvette Racing grazie all'accordo raggiunto in inverno con il team principal Tom Ferrier.

Una livrea che intanto merita sicuramente applausi fornendo un look grintoso e facilmente riconoscibile alle Corvette, che si prepareranno a sfidare i rivali trascorrendo un paio di giorni al Dubai Autodrome per una sessione di test in vista dell'esordio previsto in Qatar a marzo, dove è prevista la 1812km che aprira la nuova stagione del Mondiale Endurance.