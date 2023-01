WEC | Ferrari: ecco i piloti per le 499P LMH, c'è Giovinazzi

Carica lettore audio

La Ferrari ha ufficializzato quali saranno i piloti impegnati al volante delle 499P Hypercar che vedremo in azione nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2023.

La Scuderia di Maranello si presenterà al via della serie per dare l'assalto al successo assoluto dopo 50 anni dall'ultima volta che aveva schierato un prototipo per Le Mans.

Tra i nomi scelti non ci sono grosse sorprese, a parte la novità di Antonio Giovinazzi. Il pugliese aveva cercato in tutti i modi di rientrare in Formula 1 una volta conclusa la sua esperienza con la Sauber griffata Alfa Romeo al termine della stagione 2021, quando il team preferì ingaggiare Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, che poi sono stati confermati anche per il 2023.

Per 'Giovi', legato sempre alla Ferrari di cui ha ricoperto il ruolo di terzo pilota come possibile sostituto di Charles Leclerc e Carlos Sainz, c'è il comunque allettante sedile di una delle due 499P che il Cavallino Rampante schiererà con il team AF Corse nel FIA WEC e alla 24h di Le Mans. In questa avventura condividerà il volante della #51 con i Campioni del Mondo della Classe LMGTE PRO, Alessandro Pier Guidi e James Calado.

“L'esordio della 499P sarà un momento destinato a entrare nella storia del Cavallino Rampante e per me sarà un grande onore essere parte di questo straordinario momento. Sappiamo di avere una grande responsabilità che affronteremo con grande umiltà, ma consapevoli della nostra forza e pronti per questa grande sfida”, dice Giovinazzi.

Pier Guidi aggiunge: “Sono molto orgoglioso di essere stato scelto come uno dei sei piloti che porterà in gara l’Hypercar, una vettura la cui importanza – anche storica - ci è molto ben chiara. Guidare una Ferrari ufficiale ti rende fiero ma la 499P rappresenta uno step ulteriore. Ci sono grandi aspettative, a maggior ragione perché corriamo per Ferrari. Ci aspetta una stagione importante ma mi sto preparando duramente per farmi trovare pronto. Sebring è dietro l’angolo, ma abbiamo ancora dei test davanti a noi per essere pronti per la prima gara anche se il nostro reale livello si potrà capire con le gare europee”.

Gli fa eco Calado: “Sono estremamente felice di essere coinvolto nel progetto Le Mans Hypercar, lottando per la vittoria assoluta nelle gare e per il campionato con i colori di Ferrari è un sogno che si avvera. Sono stato coinvolto nello sviluppo della 499P e ne conosco il potenziale alla vigilia di questa stagione nel FIA WEC. Continueremo a lottare come un team, facendo il massimo per tutte le persone coinvolte. Voglio ringraziare Ferrari e specialmente Antonello per questa opportunità”.

#50 Ferrari LMH: Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco Photo by: Ferrari

Sulla vettura #50 invece vedremo all'opera Antonio Fuoco e Miguel Molina, in quella che è una conferma delle coppie che abbiamo visto in azione proprio la passata stagione con le 488 GTE Evo. Con loro viene promosso in uno dei due terzetti Nicklas Nielsen, che nel 2022 ha vinto il titolo assieme al collega ferrarista Alessio Rovera in Classe LMP2 PRO/AM con la Oreca della AF Corse, ed è cresciuto a Maranello dopo essere stato protagonista nel Ferrari Challenge dal 2018.

“È una grandissima emozione per me far parte di questo programma, perché il ritorno di Ferrari dopo 50 anni nella top class del mondiale endurance è storico. È una grandissima responsabilità per tutti noi ma, al tempo stesso, siamo tutti molto motivati per fare un buon lavoro. Per quanto mi riguarda non vedo l’ora di iniziare questo nuovo programma perché per me è speciale, avendo avuto modo di vederla nascere e svilupparla. Stiamo lavorando tanto durante i test e non vedo l’ora di poter gareggiare a Sebring”.

Soddisfatto anche Molina: “Sono molto contento per questa opportunità e voglio ringraziare Ferrari per aver creduto in me. Poter gareggiare nella categoria regina del FIA WEC è una delle cose più importanti a livello sportivo della mia carriera. È un piacere difendere i colori di Ferrari in un anno importante, a 50 anni dall’ultima gara disputata nel mondiale in top class. Non ho parole per spiegare quello che provo perché questo traguardo rappresenta l’apice della mia carriera e un sogno che inseguivo da tempo”.

Sorride Nielsen: “È difficile spiegare cosa provo in questo momento. Ho disputato la mia prima gara con Ferrari nel 2017 e ora faccio parte del programma Hypercar. Essere uno dei primi sei piloti a guidare la 499P nella sua stagione di esordio nel mondiale endurance è incredibile. Sono molto orgoglioso e felice per il supporto e la fiducia che mi è stata accordata da Ferrari, Antonello, e Amato Ferrari. È stato un percorso incredibile fino ad oggi e spero continui a lungo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare assieme ai miei compagni. Guidare l’Hypercar rappresenta però un enorme passo avanti per la mia carriera”.

Ferrari 499P LMH Photo by: Ferrari

Si conferma quindi la linea da sempre voluta e sostenuta da Antonello Coletta, Responsabile delle Attività Sportive GT, che ha più volte sottolineato di essere molto contento dei ragazzi che compongono lo squadrone di piloti Ferrari Competizioni GT e allontanando ogni ipotesi di coinvolgimento dei ragazzi di F1, Leclerc e Sainz, fatta giusto eccezione per Giovinazzi che fin dai primi giorni ha preso parte al progetto.

“Con la scelta degli equipaggi completiamo l’ultimo tassello del programma che ci separa dal nostro debutto a Sebring - afferma Coletta - Dal primo shakedown della 499P dello scorso luglio, abbiamo lavorato senza sosta coinvolgendo i piloti della famiglia Ferrari. La decisione relativa ai nomi non è solo funzionale alle gare che disputeremo, ma anche alla crescita che continuerà nel corso del campionato. Abbiamo molto chiaro quello che possiamo chiedere loro in termini di sviluppo e consistenza, non solo di velocità”.

Per il momento dall'Emilia non arrivano notizie riguardo il ruolo di riserva. Sotto quest'ultimo punto di vista, il posto sarà sicuramente assegnato ad uno tra il già citato Rovera, Davide Rigon e forse Daniel Serra, i quali comunque saranno tutti destinati a ruoli importanti nei campionati GT, in cui vedremo gli altri ufficiali 'Rossi', ovvero Andrea Bertolini, Toni Vilander e Giancarlo Fisichella.

#51 Ferrari LMH: Antonio Giovinazzi, James Calado, Alessandro Pier Guidi Photo by: Ferrari