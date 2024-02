WEC | Eastwood: "Serve tempo per abituarsi alla Corvette"

La TF Sport sta affrontando una sfida nella sfida in vista dell'esordio con la nuovissima Corvette nel FIA World Endurance Championship.

La squadra inglese questa settimana si è recata al Dubai Autodrome per effettuare le prove con le due Z06 GT3.R iscritte alla Classe LMGT3, ma il meteo non è stato dei migliori.

La pioggia ha infatti bloccato tutti per un paio di giorni e quindi si è resa necessaria una riprogrammazione delle attività della settimana, coi piloti che hanno cercato di lavorare sulla teoria prima di passare alla... pratica!

Charlie Eastwood, che condividerà il volante della vettura #81 assieme a Tom Van Rompuy e Rui Andrade, ha raccontato nell'incontro coi giornalisti - tra cui Motorsport.com - cosa è accaduto in Arabia.

Charlie Eastwood, TF Sport, Corvette Z06 GT3.R Photo by: TF Sport

"Il nostro programma è relativamente nuovo, anche se conosco già il personale del team TF Sport, ma purtroppo non abbiamo iniziato come avremmo voluto", spiega l'irlandese.

"Siamo andati direttamente a Dubai partendo dal Regno Unito, ma lunedì e martedì ci sono stati degli acquazzoni che hanno allagato la pista".

"C'erano tre punti diversi impraticabili, quindi non siamo riusciti a completare un solo giro nei due giorni".

"Peccato perché era la prima occasione per riunirci come squadra, cominciare a capire la vettura collaborando coi ragazzi di Corvette che erano venuti dall'America per darci una mano".

TF Sport, Corvette Z06 GT3.R Photo by: TF Sport

Dovendo apprendere varie cose, sia dal punto di vista della gestione per il team che nella guida per i piloti, le ore perse sono diventate in realtà preziose per allenarsi su altro.

"Ne abbiamo approfittato per vedere altre cose, come procedure generali, funzionamento dei pit-stop e quant'altro. Il team è abituato a lavorare sulla Aston Martin e questa è una grande sfida per tutti".

"Personalmente ho avuto già modo di lavorare con i ragazzi di Pratt Miller Motorsports e correre a Daytona, quindi qualcosa ho imparato".

TF Sport, Corvette Z06 GT3.R Photo by: TF Sport

Fra una settimana avranno inizio i test del Prologo, antipasto alla 1812 Km del Qatar che aprirà la stagione 2024 per Eastwood e i suoi compagni della #81, così come i ragazzi della #82, ossia Daniel Juncadella, Sébastien Baud e Hiroshi Koizumi, tutti impegnatissimi quindi a cercare di sfruttare il poco tempo a disposizione per provare ad essere pronti a Lusail.

"Speriamo di poter riuscire a sfruttare i giorni che ci separano dal Prologo per abituarci alla vettura, in modo da farci un'idea di cosa ci potrà aspettare nel primo evento dell'anno in Qatar", conclude Eastwood.